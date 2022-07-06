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【學習樂器】音樂事務處器樂訓練計劃招收初級學員　6至14歲兒童及青少年可參加

社會 15:10 2022/07/06

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(新聞處提供)

康文署今日（6日）表示，音樂事務處舉辦的「器樂訓練計劃」現正公開招募2022／2023年度初級一年班學員，歡迎從未學習樂器的6至14歲兒童及青少年參加。截止報名日期為8月5日。
 
計劃提供近30種中西器樂訓練，包括小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴、單簧管、雙簧管、巴松管、圓號、長號、嗩吶、笙、笛子、二胡、琵琶和中阮等，並配備音樂通識及樂理訓練，為兒童及青少年提供一項有系統的器樂訓練，以助其發展音樂潛能，培養對藝術的興趣。
 

  • 課程：廣東話授課，每星期以小組形式上課一小時
  • 上課地點：灣仔、觀塘、旺角、沙田及荃灣音樂中心
  • 學費：首年學費為1836元，次年學費則為2244元，分四期繳付；另備有學費減免計劃可供有需要的學員申請

 
有興趣參加的人士，可登入網站報名，或於音樂事務處各區音樂中心索取招生章程和報名表格。適齡的申請人將於8月11日前收到有關提交入學測試影片的詳情，並需於8月24日前提交影片。申請者將於10月中獲通知結果，並於11月初開課。

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責任編輯：余思嵐

　　

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