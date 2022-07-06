【兒童產品】一款玩具槍有傷害兒童或面部潛在危險　海關禁止商戶繼續出售

▲ (新聞處提供)

海關今日（6日）表示，一款玩具槍測試結果顯示該款玩具槍有傷害兒童或其他人的眼睛或面部的潛在危險，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具槍。商戶如有出售，亦應立即下架。

海關指，早前從不同地區的零售商試購多款玩具槍作安全測試，發現其中一款玩具槍可讓兒童將原裝配件以外的物品放入槍管發射，如射向兒童或其他人的眼睛或面部，可造成傷害。其後採取行動，搜查涉案的零售商，檢獲四件同款懷疑不安全的玩具槍，並同時發出禁制通知書，禁止該零售商及有關的批發商繼續出售該款玩具槍。



購買及把玩玩具槍應注意安全事項

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

注意並遵照玩具槍上所附載的所有指示

請勿將原裝配件以外的物件放入玩具槍發射

請勿把玩具槍對準眼睛或面部發射。



根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：余思嵐