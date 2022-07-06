【書展2022】7.20開鑼早晚場票價10元　設「超級書迷證」可無限次入場

▲ 香港書展將於7月20日起在灣仔會展舉行。（資料圖片）

香港書展將於7月20日至26日舉行，門票即日起開售，今屆書展是慶祝香港特區成立25周年的活動之一，舉辦超過600場講座及文化活動，主題涉歷史文化，同場亦辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」展覽，貿發局預計三大展覽有逾700家參展商，惟較去年738間少。

第32屆書展主題為「歷史文化．城市書寫」，門票由即日起於多處發售。主辦書展的貿發局表示，大會設有特別時段優惠，中午12時前及晚上7時後進場人士，票價一律為10元。憑首兩天正價門票，可於指定時段免費再進場。另外，亦設有「超級書迷證」，持證者可無限次入場及使用特別通道。為減少接觸，現場不設實體售票，市民須在會場入口收費站以八達通即時付費入場。

展覽將設兩專區，分別為「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫．特選書目」，及名為「細味香港」與「城市築跡」的兩個展覽，展出當代名家呂大樂和鄭寶鴻等作品及珍藏。

「文藝廊」的「細味香港」展區與鄭寶鴻、中華廚藝學院、稻鄉飲食文化博物館及鏞記酒家等合作，搜羅大量有關香港飲食文化的歷史珍藏，包括1953 年的配米證、多張珍貴舊菜單、難得一見的舊式餐具及微型舊餐廳攤檔模型等；另一展區「城市築跡」則與速寫香港及《國家地理〉雜誌合作，帶來多位藝術家描繪香港名勝古蹟的畫作及特色建築的攝影作品。

訪客進人會場前必須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」要求，在會場内必須佩戴口罩。除指定餐飲區外，場内不可飲食或提供試食。會場將設置體溫檢測站量度進場人土體溫、場内不同地點亦會提供酒精搓手液及消毒用品，會場將定時消毒及清潔。

書展詳情

日期：7月20至26日（星期三至星期二）

時間：7月20、21日：上午10時至晚上10時

7月22、23日：上午10時至晚上11時

7月24、25日：上午10時至晚上10時

7月26日：上午9時至下午5時

票價：

成人：港幣 25 元

小童：港幣 10 元（小學生/身高 1.2 米或以下兒童）

3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

超級書迷證：港幣 80元，持此證的人士可無限次入場及使用特別通道

購票方法：快達票、全線 7-11 便利店及全線 Circle K 便利店公開發售。電子入場券：01 空間電子門票銷售平台、全線 7-11 便 利店、全線 Circle K 便利店、八達通手機應用程式及快達票網站

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記者：陳麗娜