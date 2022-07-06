【最偉大的作品】周杰倫邀鋼琴家郎朗拍MV鬥琴　Jay帶樂迷回到1920年代

▲ 周杰倫（Jay）推出個人第15張專輯《最偉大的作品》。（《最偉大的作品》花絮照）

睽違六年，樂壇天王周杰倫（Jay）將在7月15日推出他個人第15張專輯《最偉大的作品》，首支同名主打歌《最偉大的作品》MV已在周杰倫官方YouTube上線，Jay更邀請國際鋼琴家郎朗入鏡演出，令新歌MV增色不少。

周杰倫發揮他天馬行空的狂想創意化身時空旅人，帶領樂迷穿梭時空回到1920年代，邂逅了許多藝術家並發生許多有趣的事，其新專輯《最偉大的作品》於7月8日起在各大唱片行及7-ELEVEN超商開始預購。

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回到1920年

周杰倫想透過音樂將繪畫、文學等藝術結合在一起，因此在MV裡呈現了許多周杰倫的狂想。

他與友人在某個夜晚來到巴黎有著152年歷史的莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨公司裡彈奏鋼琴，時空突然瞬移到1920年，遇到了瑪格麗特、達利、常玉、莫內、徐志摩，周杰倫以魔術與藝術家們幽默互動，讓大師們有了新的創作靈感。

世人熟知的作品包括瑪格麗特經典畫作中的青蘋果、達利著名的「軟鐘」、莫內知名的「睡蓮」系列，還有常玉筆下的花朵，這些偉大的藝術作品也流傳至今。

親自執導MV的周杰倫將腦中的奇思異想變成有趣的畫面，一起帶領歌迷進入探索藝術的奇妙旅程。

過去在自導自演的電影《不能說的秘密》中，周杰倫以彈奏鋼琴穿梭時空，成功掀起「時空穿越」的話題與風潮。在《最偉大的作品》MV裏，他再度大玩時空穿越構想，回到百年之前，第一個跨入的場景是位於巴黎里昂車站的「藍色列車」餐廳，展開有趣的藝術之旅。

▲ （《最偉大的作品》花絮照）

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邀朗朗鬥琴

MV特別邀請享譽國際的鋼琴家郎朗參與演出，和周杰倫的一段「鬥琴」激盪精彩火花。MV尾聲，周杰倫回顧這趟時空旅程遇到的藝術家，唯獨郎朗讓他百思不解為何人？

就在周杰倫與友人回到現實時光中、再置身古蹟與現代交融的莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨時，郎朗竟也出現了！不禁令人懷疑他其實也是時空旅人？而郎朗是和周杰倫一樣從現代回到過去？還是跟著周杰倫一起從1920年來到了現代呢？給人很大的想像空間。

鋼琴家郎朗是繼《夢想啟動》MV後再度參與周杰倫MV演出，他說：「這首MV有特別好的創意！整體除了非常的流行，更是一個經典的作品，其實杰倫五年前就有這個主意了！他希望藝術能讓更多人喜歡，讓大家感覺到藝術是無處不在的！我很開心我的好兄弟杰倫邀請我參與MV，還有我多年的好友謝迪參與了詞的想法。這是一支里程碑式的MV作品，在很多方面上都是很有意義的！」

▲ （《最偉大的作品》花絮照）

結合古典與流行

《最偉大的作品》曲風巧妙優雅地融合了古典、嘻哈、饒舌與流行，一開始以鋼琴揭開了序幕，接下來就是小提琴了，特別邀請了厲害的小提琴家陳銳（Ray Chen）演奏悠揚旋律，融入「周式曲風」之中，完美結合古典與流行。

作詞者黃俊郎、謝迪在歌詞當中蘊含許多巧思，整首歌詞非常考究地藉由時空旅人將藝術家與其作品的精神串連，而《最偉大的作品》MV可說是將繪畫、文學、音樂、影像，融合成為一種專屬於周杰倫式的當代藝術表現形式。

無論歌詞或MV都有很多巧思驚喜在其中，有待歌迷品味與發掘，周杰倫說：「不管怎樣，這作品有郎朗、Ray這些厲害的音樂人加入，還有歌詞提到的這些偉大的藝術家，對我來說，它就是最偉大的作品！」

周杰倫第15張專輯《最偉大的作品》即將於7月15日發行，共收錄12首曲目，包含一首鋼琴演奏Intro、以及6首新歌，之前僅於數位發行的5首歌曲《等你下課》、《不愛我就拉倒》、《我是如此相信》、《Mojito》、《說好不哭》（feat.五月天阿信）也收錄進此張專輯中。

新專輯《最偉大的作品》CD裝幀唯一版7月8日起開始預購。