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【升學出路】186人經首屆直接錄取計劃入讀8大　最多人讀理學士課程

社會 15:56 2022/07/06

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教育局公布，首屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，共186人接受錄取。（資料圖片）

教育局今日（6日）公布，首屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，共有195名學生獲直接錄取通知，186人接受錄取，將於2022年9月入讀其所選讀資助學士學位課程。按學科範疇 分類計算，最多人獲理學士課程錄取，涉44人；其次為計算機與工程，有34人。醫學與健康相關學科亦有4人。

教育局表示，首屆直接錄取計劃共收到來自403間中學的766份有效提名。參與計劃的8所教資會資助大學為獲推薦的學生安排面試，考慮每位學生的特質，並在2022年中學文憑試成績公布前，向195名獲錄取學生發出直接錄取通知。其中，186名學生接受錄取並將於新學年入學涉及14個學科，另亦涉跨學科課程。其中理學士課程涉44人、計算機與工程有34人、29人獲商科課程錄取、社會科學則有14人獲錄取。其餘學科有建築、測量與城市規劃、人文科學、醫學與健康、教育等。

教育局局長蔡若蓮說，首屆錄取結果令人鼓舞，有關計劃讓具有才華而未能在文憑試獲全面評核的本地中學生，也有機會憑藉在個別學科或範疇的傑出表現，而獲大學考慮錄取入讀心儀的課程。她又說，非常感謝各大學支持計劃，肯定學生在不同領域，包括體育、音樂、藝術與文化、領導力、創意及STEM等的多元才華，相信同學入學後定能為校園注入新活力。

另外，教育局說，第二屆直接錄取計劃將開放予應考2023年文憑試並於2023年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加，報名詳情將於稍後公布。

教育局於2021年推出直接錄取計劃，8所教資會資助大學共146個資助學士學位課程參與首屆計劃。每間本地中學最多推薦2名學生，大學會考慮學生的學術及非學術範疇表現，例如其所獲獎項及成就等，並獲大學安排面試，通過面試者可獲直接錄取通知，毋須考慮DSE成績。

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責任編輯：黃悅晴

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