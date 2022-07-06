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【變種病毒】BA.4本地個案比例升至1%　張竹君：病毒傳播性高、不舒服應求醫

社會 16:47 2022/07/06

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本港確診昨日再破2000宗。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（5日）公布新增2,268宗確診個案，事隔兩日後重上2,000宗水平。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席政府的疫情記者會。

今日總確診數字達2,815宗，死亡個案增一宗。張竹君說BA2.12.1有19宗個案，16宗暫時無源頭，3宗與其他個案相關。而BA.4及BA.5懷疑個案及相關個案則有22宗，其中10個與其他個案相關，當中2宗是為食火鍋的員工，8個是之前個案的家人或同座大廈；另外有7宗是暫時找不到源頭。BA.4的比例在上升，在6月21日接近0%，現在接近1%，明顯看到傳播性較高，擔心再次感染的情況。她呼籲市民留意，有懷疑就要做檢測，若有不舒服則需要求醫。

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記者：袁澍

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