【精神健康】盧寵茂：衞生署正推行精神健康推廣計劃　目標今年內18區設地區康健站

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。(馮漢柱攝)

有調查發現，在新冠疫情下，約有一成多受訪者出現創傷後遺症徵狀，包括有侵入性記憶及迴避行為。醫務衞生局局長盧寵茂今日（6日）表示，時至今日，康健中心或地區康健站已遍布全港14個地區，未來數個月內亦將涵蓋其餘四區，包括黃大仙、元朗、南區和荃灣，在今年做到「全港18區全覆蓋」，作為推動基層醫療健康服務協作的重要硬件。

立法會議員林素蔚在會議上提出質詢，指會否考慮推行全港性的精神健康普查及在全港18區設立社區心理健康中心。醫務衞生局局長盧寵茂指，衞生署正推行一個名為「陪我講 Shall We Talk」（陪我講」）的精神健康推廣和公眾教育計劃。配合疫情的發展及照顧者、學生、正接受隔離或檢疫人士、少數族裔等人士的不同需要，「陪我講」不斷製作和更新不同精神健康資訊，並透過其一站式精神健康資訊網站、社交媒體、電視、電台等渠道發布。

他又稱，在疫情下，社署有不同資助福利服務，包括精神健康綜合社區中心、綜合家庭服務中心、長者日間護理中心、網上青年支援隊、熱線服務等，均一直維持服務；而且通過電話、視像通訊等方式繼續為有精神健康需要的人士提供支援，例如個人及小組輔導、心理治療、講座等。

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責任編輯：余思嵐