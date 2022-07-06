【最新疫情】今日新增2,815宗確診個案　本地感染佔2,672宗【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（6日）新增2815宗確診個案，本地感染佔2,672宗，另有143宗輸入個案；今日新增1宗死亡個案。

【16:49】英華書院今無新增確診個案

昨日爆疫的英華書院今無新增確診個案，張竹君表示涉事的4個班別已停課，分別涉3至5宗個案，而了解後得知有部分學生在進食時的距離比較接近，已要求學校留意有關問題。

【16:45】香港佛教醫院護養病房再多10人確診

當局昨日公布香港佛教醫院護養病房一名70歲男病人確診，同房3名員工亦先後確診。關慧敏表示，再多一名外判清潔工及9名同房病人染疫，已被安排到東華三院黃大仙醫院接受隔離治療。當局正研究如何加強病人入院的篩查及員工每日檢測的方法，以盡快找出確診個案。

【16:41】BA.4本地個案比例升至1%

新增16宗BA.2.12.1個案，其中13宗為本地源頭不明個案，3宗與其他個案相關；另有22宗BA.4或BA.5個案，有10宗是其他個案相關，包括兩名為食火鍋員工。另外，有8宗是早前個案的家人或與早前個案同一大廈，另有7宗源頭不明個案。

張竹君說，BA.4的比例逐漸上升，由6月21的0%上升至近日的1%，擔心可能會有再次感染的情況。

【16:39】學校今共呈報239宗陽性個案

學校今共呈報239宗陽性個案，涉及209間學校，193名學生及46名教職員，有部分學生個別班別需要停課，包括五旬節靳茂生小學、中華基督教會燕京書院。即看名單：【下一頁】

【16:35】基督教懷智服務處元州宿舍出現個案

新增一間殘疾人士院舍出現個案，涉及基督教懷智服務處元州宿舍兩人，約60人需要檢疫。

【16:30】

關慧敏表示，今日新增一宗危殆及嚴重個案，過去一個月的留醫及新增確診人士是上升，自5月初的入院人數是70至80人，至6月初落回至30至40人，而過去數周的每人確診入院人數是逾百人，情況值得關注；而留醫人數亦由6月初的400人上升一倍至800人，而危殆及嚴重個案由平日20個上升至30個，擔心疫情會比之前嚴重。她希望市民不要掉以輕心，盡快接種疫苗。

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記者：TOPick港聞組