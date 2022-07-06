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【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】

健康 16:38 2022/07/06

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男童搭扶手電梯伸頭張望，頭頸瞬間被夾扭成90°。

搭電梯時要小心。內地一名男童日前搭扶手電梯時，疑一時好奇探頭張望，結果頭部被夾在電梯和橫樑之間，頸部瞬間折成90度，所幸最終被消防員及時救出。

根據內媒報道，事發於6月24日河南信陽市一個商場內。從閉路電視畫面可見，男童搭電梯期間，因一時好奇將頭和手伸出電梯外向下望，導致頭部被夾在電梯和橫樑之間縫隙，折成90度。

男童身旁的姐姐最初還未反應過來，只是拍拍他的背部，示意別再玩鬧，再看才發現弟弟的頭部被夾住，馬上從後抱著弟弟試圖把他救出，有途人見狀，立即按停電梯，並幫忙報警。

其後消防員趕到現場，決定先拆破橫樑外層，再拆下電梯的扶手帶，將男童救出。由於男童頭部被長時間夾住，獲救後一度呼吸困難、身體不適，需送院檢查。他的面部、耳部輕微出血，其餘部位沒有受傷，經治療後已無大礙。

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扶手電梯安全指引

據本港機電工程署的「升降機及扶手電梯安全使用指引」，乘搭扶手電梯時應該注意以下事項：

  • 切勿將身體任何部分伸出扶手電梯外，以免與扶手電梯旁的障礙物踫撞或跌出扶手電梯外。
  • 切勿攀爬扶手電梯的扶手；
  • 切勿坐在扶手電梯上；
  • 切勿循反方向行走；
  • 切勿在扶手電梯上亂跑及嬉戲；
  • 使用嬰兒車時應避免乘搭扶手電梯，如有需要，亦應將嬰兒車摺起及把嬰兒抱緊；
  • 攜雨傘者，請將雨傘提起，插在梯級面的糟坑裏或梯級之間的空隙內；
  • 穿著膠底布鞋、拖鞋或涼鞋者使用扶手電梯時，要留意梯級之間及旁板與梯級之間的空隙，否則鞋子和腳趾有被夾住的危險；
  • 使用扶手電梯時，不要碰到梯級之間或旁板與梯級之間的空隙，或撥弄旁板護掃，以免腳部被夾著；
  • 出入扶手電梯時應提步，否則容易失重心跌倒；
  • 小童要有大人陪同下，方可乘搭扶手電梯；
  • 乘搭扶手電梯時，應緊握扶手，切勿雙手攜物。應在梯級黃線之內站穩，切勿站在黃線上。

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責任編輯：羅嘉欣

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