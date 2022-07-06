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【學校個案】今錄239宗學校陽性個案

社會 16:38 2022/07/06

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(譚以諾攝)

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（6日）新增2815宗確診個案，本地感染佔2,672宗，另有143宗輸入個案。

張竹君表示，1間殘疾院舍現確診個案，而學校今日239錄宗陽性個案，涉及209間學校，共涉及193名學生及46名教職員，包括33間幼稚園及幼兒中心、83間小學、87間中學及4間特殊學校。過去7天有96間學校出現2宗確診以上個案。

建議元朗明愛樂勤學校有4名學生，其中一人確診，個別班級停課一周、中華基督教會燕京書院有5c班20名學生，其中3名學生陽性，個別班級停課一周。

昨天關注的英華書院暫時無新呈報個案。

 

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記者：余思嵐

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