【學校個案】今錄239宗學校陽性個案　4間學校個別班級停課一周

▲ (譚以諾攝)

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（6日）新增2815宗確診個案，本地感染佔2,672宗，另有143宗輸入個案。

張竹君表示，1間殘疾院舍現確診個案，而學校今日239錄宗陽性個案，涉及209間學校，共涉及193名學生及46名教職員，包括33間幼稚園及幼兒中心、83間小學、87間中學及4間特殊學校。過去7天有96間學校出現2宗確診以上個案。

元朗明愛樂勤學校愛班有4名學生，其中一人確診，班級停課一周、五旬節靳茂生小學4D班有25人，其中3名學生確診、何明華會督銀禧中學5A班23人，其中3名學生確診，及中華基督教會燕京書院有5c班20人，其中3名學生陽性，以上班級停課一周。昨天關注的英華書院暫時無新呈報個案。

她又稱，英華書院有4個班級停課，懷疑他們午飯時間接觸感染。

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記者：余思嵐