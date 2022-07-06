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【COLLAR成員】Day與粉絲玩IG匿名訊息　大爆自身秘密兼「出賣」隊友

娛樂 17:31 2022/07/06

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女團成員COLLAR出道的許軼（Day），擁有可愛包包臉及標緻五官，是不少「前夫」的女神。而Day不時跟粉絲於IG互動，日前她再度於IG限時動態玩「你問我答」遊戲。

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爆自身小秘密

期間Day大爆自身小秘密，原來她跟外婆姓「許」，並非跟雙親姓，不禁猜測其家庭背景，另外Day透露早前掛8號風球時被大風吹爛鞋子，狼狽非常，女神Day坦白得可愛！

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有粉絲問Day其IG名由來，她解釋當年錄《造星》時工作人員要求改過另一個IG名，她即時很懊惱，她說：「6y倒轉睇有d似hy=許H軼Y，好似好牽強但係我諗左好耐的，同埋6月生日之前ig名開頭都係6，幾有意義。」

至於為何改英文名為Day，她解釋這是中學時期的花名，由於許軼的「軼」字，讀音為日，因而改了Day。有網民問道：「我都姓許，有冇機會係親戚？」Day即回覆：「我跟婆婆姓，姓許，唔係跟爸爸媽媽姓。」

另外Day為「吃貨」一名，網民表示想再睇Day做食播，而她亦希望可以多點時間下廚甚或出外「吃好西」。

當網民問Day最鐘意那個國家時，她表示最愛意大利，其中原因是跟「食」有關，她說：「好鍾意食意大利嘢食，意大利文好似好型，好多古舊建築，成個國家感覺好藝術，好似好多 busking 同埋周圍都會有博物館，好多 cafe 好 chill咁，其實都係我嘅幻想念未去過，好想去下。」

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後悔未有看BTS演唱會

原來女神Day的偶像為韓團BTS，當網民問及有否去過BTS演唱會時，Day謂沒有看過，超級不開心之餘，更後悔了幾年。

她說：「以前零用錢唔多，就諗住儲下錢grad果年去睇前排!點知幾年都無再黎香港，如果我知道會係咁，我中學果陣會再地獄d儲錢，淨係買到山頂都去睇，同埋以前對演唱會嘅幻想係山頂要拎，望遠鏡先會睇到，所以果陣覺得要睇就要買前排!宜家諗翻覺得自己好蠢。」

發生瘀事

此外有網民問Day「最近印象深刻嘅事係啲乜嘢？」，Day謂早前掛8號風球時，落街買東西時發生瘀事，令她很難忘。

她說：「我費時對鞋濕就著拖鞋出街啦，點知一落到樓下，我行咗一步，無諗過咁大風，對鞋一秒畀風吹到離我30米咁遠，Feel唔Feel到我Zoom得幾近先影到我對鞋？」

Day續說：「我一隻鞋...畀風吹到完全企唔穩，退後咗幾步，成個人呆咗企咗喺度2秒，隔離個保安、師奶仲有個仔望住我...然後我就即刻行去執番隻鞋，以為執番就行得啦！點知佢畀風吹爛埋，完全著唔到！最後我拎住對鞋，單腳跳返屋企，換鞋再出去...」

公開COLLAR花絮照

身為女團COLLAR成員的Day平日都打扮得相當美麗，她與一眾成員早前在第一個團體真人騷《我哋係COLLAR》中盡現真性情，也分別在社交平台上公開不少花絮照、拍攝感受。

當Day再被問到「COLLAR未公開嘅照片」時，就公開了其中三張，分別是「多人樓梯合照」、「意義不明之低抄」、「同初戀女友去旅行」，十分大方！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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