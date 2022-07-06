【尖子透視】15名資優生打破「不合群」奪獎 資優課程經理分享團隊致勝秘訣

大概因為資優學生擁有追求完美，喜歡挑剔、改完又改、想法太多的性格特質，不少人認為他們難於合作，是不合群的族類。但是事實是否真的如此？

早前，15位香港資優教育學苑(學苑)學員一同參加了「JA 學生營商體驗計劃2021/22」(下稱JA) ，憑著可分拆及自由配搭的筆記本： 1. 日曆記事本、2. 自由記事本 、3.自定形記事本。用家可度身訂做，創出獨特的記事心情筆記本，勇奪JA「最佳陳列獎」冠軍及「最佳商品獎」季軍，成績教人眼前一亮，到底他們的致勝秘訣在於甚麼？

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這支由中二到中五的隊伍，需於大半年內籌備資金、設計及研發商品、進行市場推廣及銷售，完成年報。對於從未參與過商業訓練的他們來說，工作量之大，可想而知。再者他們來自不同的學校，素未謀面，需要一同合作完成計劃，其難度更甚於其他組別。

或許有人說，他們既是資優生，天賦異稟，每人只要做少少就可以既快且輕鬆地完成項目； 但事實卻是恰恰相反，他們對任何事情都一絲不苟，反覆討論和改進。再者來自不同學校，光是約期開會就困難重重，不少組員犧牲個人時間去配合他人，才可以成功確定下次的會期。儘管看似是小事，但有多少人可以將心比己遷就他人？

同樣因為各學校的活動和考試時間不盡相同，有時候其他組員需要負責及完成未能出的組員之工作。有趣的是，他們無怨無悔，自動及踴躍地完成他人的工作。今年JA於在第五波疫情下舉行，原本可以在學苑一起準備貨物，結果改為各自家中組裝貨品，還需因應疫情不停修訂銷售策略。

但這群「不合群的」資優生卻十分合群地合作。在JA檢討會上，大家都感謝其他成員的付出； 希望可再次跟對方合作。當中我看到了組員之間有很多包容，而團隊精神正正是他們的致勝的要訣！



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