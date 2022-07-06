【台灣旅遊】直擊台南超人氣殭屍展　亞洲地獄幽魂心驚巡行【內附多圖】

▲ 於台南市美術館舉辦的《亞洲的地獄與幽魂》展覽，人人為一睹3隻「殭屍」的風采，所穿為真正清朝的官服，面目猙獰「吊腳」而跳，造型逼真。（馮柏偉攝）

現於台南市美術館舉辦的《亞洲的地獄與幽魂》展覽，確是未展先轟動，當中尤以3隻吊腳陰森的「殭屍先生」最為驚嚇，由「靈界」廣傳至網界，話題性席捲港台兩地。記者往現場參觀，只覺其策展涉及亞洲的信仰想像，兼切入法國人的文化詮譯，絕非靠嚇咁簡單，展場如何精采，現為大家直擊報道。

這個台南的《亞洲的地獄與幽魂》自6月25日開展，但之前有宗教團體反對，又有指內容太恐怖兒童不宜，如此更引來觀眾好奇，結果展出首日人潮已滿瀉要截龍，標題黨說是「陽氣太盛嚇壞殭屍」，令展覽的話題性燒得更旺。

▲ 台灣的恐怖電影《鬼戀》，製作於1958年，為著名的海報繪師陳子福所畫，值得留意這畫是畫於棉布之上，相當特別。（馮柏偉攝）

是次展覽，其實是法國凱布朗利博物館（Musee du quai Branly）於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」特展，並與台南市美術館共同策劃，主要由台灣、日本、泰國三地，從傳統文物及作品延伸至流行文化，闡述數個世紀以來東南亞對魅域異界的恐懼與想像。透過凱布朗利博物館亞洲文明部策展人Julien Rousseau及其團隊說故事，所以某程度上，是法國文化與亞洲信仰的碰撞詮釋。

裝置地獄作品 呈現輪迴觀念

首區的主題是「地獄的想像」，入場後是藝術家顏忠賢的作品《地獄變相》，以布紮公仔模擬城隍爺的審判場景，並書有「爾來了」3個大字，配以牛頭馬面的造型人偶，具氣勢之餘亦教人心中發毛。在此區，所挑選的台灣作品皆以其地域視野呈現對於地獄想像的形象，當中可看見傳統中國的鬼怪帶有嚇阻的猙獰面貌以及非人的特徵。

▲ 日本可愛的三眼妖怪，以及河童的面譜，造型帶點萌味。（馮柏偉攝）

另外，也有「十殿地獄圖掛軸」，為國立台灣歷史博物館典藏的清朝作品，每畫都勾勒細膩，仔細觀看作惡者下地獄時的行刑慘狀，勾起童年時看虎豹別墅後的餘悸，也對應因果輪迴的觀念。

日泰經典妖怪大晒冷

至於第二區，則是「遊返的鬼魂」。佛教認為人死後到轉世投胎之前，要經歷一段等待的時間，這種假設很可能助長了世人對幽魂的想像。然而，各種對幽魂形象的描繪，主要是在世俗、民間藝術中發展起來的。

「日系」鬼怪中，則有多幅江戶時期的繪畫，都是那身形修長而面容慘白，想討回公道的女子，從前她們叫阿岩（《東海道四谷怪談》，1959）、雪女（《怪談雪女》，1968），如今則叫山村貞子（《七夜怪談》，1998）或伽椰子（《咒怨》，2002），這些都是日本影視幽冥界的icon巨星。展品中還有鬼太郎公仔、妖怪面具，為展覽帶來一點萌趣。此區加入了這些具有地方書寫性質的台灣妖怪，以及受日治時期影響的相關作品，電影方面也選擇了台灣鬼怪相關的海報展出。

▲ 日本江戶時代的幽靈圖，也奠定了日後坊間對「日系女鬼」的形象投射。（馮柏偉攝）

至於泰國版的妖怪，代表人物肯定是飛頭女鬼克拉蘇，人首而下身拖着內臟，驚嚇度十足。在泰國的民間信仰中，泛靈（泰文中的Phi）與佛教是並存的。泛靈的概念包含許多超自然存在：自然、土地的精靈，幽魂或餓鬼。

較為重要的靈與祖先的魂魄有關，他們是社會不同層級的守護神，像是家宅、社區、廟宇、城鎮、省等等。其他的靈則附身在自然界，比如樹木、河流或石頭。相反，野蠻未開化的靈則多半在樹林裏遊蕩，無法獲得供養，也是泰國鬼片常見的題材。

▲ 台灣藝術家張季雅的「台灣妖怪系列」繪圖，包括著名的魔神仔、虎婆姑等。（馮柏偉攝）

壓軸「殭屍」靈幻跳

到了重頭戲第三區，主題為「幽靈狩獵」，人人為一睹3隻「殭屍」的風采，排隊時還播放着林正英主演的名作《殭屍先生》。據台南美術館的公關吳岱芳表示，這是法國凱布朗利博物館於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」展品之一。「他們所穿的均是清朝的官服，只是頭和手以乳膠製成，也是法國人對《殭屍先生》的詮釋。」

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這區介紹中國人的祭祀與喪葬儀式，人們借助宗教的力量期盼可以擺脫精神及心靈上的恐懼，並在儀式上附加更多迂迴的特性來加固信仰的力量，藉以保護自己、驅趕鬼魂。而展出的符咒、法器、配件等都是連通陰陽的媒介，經過時間及文化的淬鍊流傳至今，警惕世人的所作所為。

其他展品方面，有台灣有象徵葬禮及祭祀使用的金紙、在廟宇牌樓處的交趾陶，作為神鬼與人世之間的紐帶與通道等，貼近近代日常對於未知幽魂的想像與精神，寄意尤深。

亞洲的地獄與幽魂

展期：即日至 10 月 16 日

地點：臺南市中西區忠義路二段1號臺南市美術館2館

收費：普通票 200 台幣/52港元

網址：www.tnam.museum/exhibition/detail/332

記者：馮柏偉