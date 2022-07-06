【西瓜營養】夏天吃西瓜不只清暑解渴　營養師列4大營養 ：防癌抗衰老

▲ 西瓜有4大營養，有助防癌、抗衰老。

夏天吃西瓜，豈只消暑解渴！台灣營養師夏子雯近日在其facebook專頁發文，列出西瓜4大營養價值及作用，可預防多種疾病，甚至有助預防癌症。但她亦提醒，有2類人要慎吃西瓜，並分享食用小貼士。

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西瓜四大營養價值

營養師夏子雯表示，西瓜消暑，並清熱解渴。西瓜全身是寶，從果皮、果肉到種子都可以食用或藥用。她指出，西瓜主要有以下4方面的營養素和好處：

1. 茄紅素

屬於天然的類胡蘿蔔素色素，是很強的抗氧化物

可改善血管功能，減少紫外線、自由基對肌膚的傷害，延緩老化，預防心臟疾病及癌症

2. β-胡蘿蔔素

屬於天然的類胡蘿蔔素色素

可保護眼睛，預防夜盲症、乾眼症，以及黃斑部病變等眼部疾病，維持肌膚及黏膜正常生長

可降低動脈硬化及癌症的機率

3. 瓜氨酸、精氨酸

能預防高血壓，並增進肝中的尿素形成，有利尿效果，黃肉西瓜瓜氨酸、精氨酸的含量較紅肉多

西瓜有91％是水分，適量進食可補充水分

4. 鉀質

含豐富鉀質，可幫助人體排除多餘的鈉質，有助降低血壓，減低患高血壓和中風風險

兩類人要慎吃

夏子雯指，西瓜屬於涼性食物，多吃容易導致腹瀉。此外，有慢性疾病的人也要慎吃：

1.腎功能不佳者

西瓜鉀質含量高，需要控制鉀攝取量的腎病者，以及需控制水分的洗腎病友，要注意攝取量。

2.糖尿病患者

西瓜屬於高升糖指數的水果，但升糖負荷（GL值，代表進食份量對血糖升高的影響）並不高。只要控制每次進食份量為1份水果，對血糖波動的影響就不會太大。

食用小貼士

夏子雯續指，進食西瓜要留意以下三點：

1份水果=帶皮西瓜320克=不帶皮的紅西瓜180克、不帶皮的黃西瓜195公克

放於室溫、剖開過久的西瓜，切勿購買或食用，因為夏日氣溫高，西瓜容易變質，並滋生細菌。

西瓜偏涼性，體質虛寒的人若多吃，容易出現消化不良、腹瀉情況，建議宜少量食用。

內容獲「夏子雯-貼近你生活的營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣