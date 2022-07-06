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【恢復通關】4名議員倡放寬酒店檢疫期　容易低中風險地區入境者居家檢疫

政治 16:33 2022/07/06

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4名「A4」立法會議員表示，希望政府研究方法，解決本港與內地和海外通關的不便。 （陳葆琳攝）

4名「A4」立法會議員表示，希望政府研究方法，解決本港與內地和海外通關的不便。其中，對外通關方面，議員林素蔚建議，按照不同風險地區，放寬酒店檢疫期。

林素蔚建議，若入境者已完成接種疫苗，倘來自高風險地區，維持7日酒店檢疫；中風險地區則放寬至「4+3」，即女縮短至4日酒店檢疫，再加3日居家檢疫；至於來自低風險地區，則可改為7日居家檢疫，認為做法可紓緩檢疫酒店壓力。

與內地通關方面，議員楊永杰建議，特首李家超可採用「逆向隔離」作中途方案，讓港人先在河套區方艦醫院進行隔離，認為做法可以解決市民希望北上，以及深圳當局對輸入疫情的擔心。

另一議員梁文廣則指，現時跨境「金巴」出現「黃牛」情況，市民要以8,000元，購買原價65元的車票。他建議本港當局和相關單位研究，參考澳門做法，引入「人面識別」和不容許代購，以減低對市民不便。

另外，議員張欣宇則指，現時「回港易」和「來港易」適用範圍不一，後者僅適用於廣東省。他舉例指，有夫婦由上海入境香港，太太是香港居民，可透過「回港易」毋須隔離；但丈夫並非香港居民，因此必須隔離，建議當局檢視有關措施。

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記者：胡偉明

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