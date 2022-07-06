【交通創科】運輸署最快2個月後向車主發隧道繳費貼　港鐵將於車站裝物體偵測系統

▲ 運輸署最快2個月後向車主發繳費貼。（資料圖片）

政府、港鐵、機管局正積極引入創科原素，三方今日向立法會提交文件交代進度，運輸署提到將於今年9月或10月起向車主發出繳費貼；於全港安裝實時交通燈號調節系統、港鐵正於約80個車站安裝智能監測系統，偵測外物入侵、機管局則擬引入「輕捷」安檢系統，縮短旅客安檢時間。

運輸署正推行多項「智慧出行」措施，其詳情如下：

推行不停車繳費系統

2022年底起，逐步在各政府收費隧道和青沙管制區實施不停車繳費系統

工作包括開發和測試可支援按時段收費的統⼀後端收費系統、修改收費廣場範圍和相連道路、安裝無亭收費設施

運輸署計劃在今年9月或10月起，向車主發出繳費貼。

實時交通燈號調節系統先導計劃

實時交通燈號調節系統去年3月完成測試

運輸署將在全港其他合適交通燈控路口安裝該系統

自動駕駛車輛的測試和應用

運輸署已向12輛自動駕駛車輛發出車輛行駛許可證，以在8個地點進行測試

運輸署正着手修訂法例，以制訂具彈性的規管框架，配合不斷演變的自動駕駛車輛技術，以及在容許自動駕駛車輛成為嶄新交通模式

運輸署計劃在今年年底向立法會提交修訂條例草案

開放公共交通營辦商的預計抵達時間數據

「香港出行易」及「資料一線通」，預期本年年底前，將數據涵蓋所有綠色專線小巴路線。

自動泊車系統

第2個項目位於大埔白石角短期租約用地，該項目的自動泊車系統預計於今年第四季投入服務

香港機場管理局亦正引入新安檢系統，加快安檢程序

「快捷」安檢系統

機管局將於機場引入「輕捷」系統，加快安檢程序。「輕捷」具備「電腦斷層X光系統」、結合X光機的自動托盤回收系統

旅客在檢查期間無須從手提行李內取出液體、噴霧類物品或凝膠，甚至手提電腦等電子裝置

「輕捷」系統的測試已經完成，並會適時推出運作

港鐵公司亦正引入路軌、車站監察系統：

實時偵測技術

何文田及沙田相關路段已裝設「實時路軌監測系統」

將陸續於約80個鄰近公路、斜坡或高架橋的露天路軌路段安裝「實時路軌監測系統」。

物聯網傳感器裝置

港鐵公司現正進行先導計劃，在斜坡試行安裝系統，探測地下水水位及監察斜坡狀態

光學雷達物體偵測系統(LiDAR)

系統會監察扶手電梯使用者及入閘人士

當攜帶大型行李、單車或嬰兒車的乘客，可能使用扶手電梯時，車站會發出多媒體信息，提醒乘客應使用升降機

當系統偵測到有乘客攜帶過長物件、石油氣罐等違規品進入車站時，系統會通報站內職員以作適當處理。

未來投資

港鐵公司將在未來5年，投資逾10億元，推動及開發智慧營運和維修。

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責任編輯：陳梓蔚