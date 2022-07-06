【IB放榜】放下競爭心疫下齊心溫書　蔡繼有互助互補誕4名IB狀元

▲ 保良局蔡繼有學校學生，靠Whatsapp群組溫書。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，來自私立學校保良局蔡繼有學校的4名學生，考獲最高分45分，成為狀元。此外，該校整體也延續去年佳績，產出9名44分榜眼，11名43分探花。同時合共有51名同學考獲40分或以上，佔該校整體考生超過56.7%。

今次蔡繼有學校誕生的4名狀元，全部為女生。其中有人正籌備到英國劍橋大學修讀數學系，亦有狀元生會留在香港，升讀中文大學醫學院。有狀元接受訪問時表示，疫情雖然為她們的學業和溫習帶來不便，但幸得老師密切跟進其進度，加上同學間會使用Whatsapp等即時通訊軟件「一齊溫書，互相請教，互補不足」，因此疫情對她們學業實質影響不大。

▲ 劉筱玲博士鼓勵同學放下競爭心，一同探索知識。（文子健攝）

該校創校校長兼教育顧問劉筱玲博士亦表示，學校不會為學生排名次，這讓學生放下競爭心，享受學習，自小在這樣的氣氛下長大，同學之間更重視互助，共同探索知識，「一齊進步，一齊攞到好成績」。

莊美珍總校長則表示，學校致力營造學生互相學習的氛圍，培育他們著重溝通與互相尊重。

其中一位狀元李思行（Eunice）表示，雖然最終考試時心情較緊張，題目亦比想想中難，但臨場發揮尚算理想。她又指，之前沒有預期自己成為狀元，「完全冇唸過，都係平常心面對。」

▲ Eunice希望學醫。（文子健攝）

考前聽詩歌、祈禱舒緩壓力

至於溫習技巧，Eunice就表示，就算在考試前夕，她也不會全日不停溫書，而是每日只花6至7小時，並且在當中留有「休息時間」。其他時間，則以聽詩歌，外出散步，讓自己放鬆。本身是基督徒的Eunice也會藉著祈禱減壓，「信仰對我好大幫助，祈禱之後會覺得平安咗，好放鬆，亦好似有人陪伴。教會嘅朋友都會係每日祈禱會幫我祈禱，畀咗好大支持我。」Eunice目前已獲中大醫學院錄取，打算繼續留在香港升學。

從小喜歡數學的吳睿庭（Katrina）表示，自己能夠從溫習和做練習題的過程中，獲得樂趣，「有時一開頭完全唔知點做，唔知道個思路應該係點，但慢慢摸索發現到一個巧妙嘅解題方法，就會好開心，好有成功感。」她打算到英國升學，目前正在準備英國劍橋大學數學系的入學試。

▲ Katrina鍾情於數學。（文子健攝）

同學間開Whatsapp群組問功課

與Katrina一樣在IB課程中選修經濟學、化學、物理的趙景悠（Macy）則準備到英國布里斯托大學（University of Bristol）修讀土木工程。她表示，自己和Katrina一樣，會學習中感受到樂趣。她又透露，她和Katrina，以及一眾同學會一同溫習，「我哋開咗個Whatsapp群組，就算疫情期間，我哋溫書嘅時候，隨時有問題都可以問同學，有時你問吓我，有時我問吓你，互補不足。」

原本Macy在最終考試前的IB「預估成績(Predicted Grade, PG)」只有41分，她笑言，或許是受到Katrina的感染和幫助，最終意外地取得45分滿分佳績。

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Macy又指，疫情期間停課，雖然帶來不便，但因為同學之間可以用即時通訊軟件分享學習和溫書心得，老師也與學生保持密切聯繫，「有時半夜打畀老師，老師都會聽，幫我睇論文」，因此，疫情實質上並未對她們的學業帶來影響。

▲ Macy希望讀土木工程，日後成為工程師，幫助香港基建。（文子健攝）

冀學醫回饋社會

未來志願方面，Eunice表示，自己在香港長大，知道香港醫療系統壓力大，疫情期間前線醫護也相當辛苦，因此喜歡在在香港做醫生，「做醫生一直係我嘅夢想，我亦都好鍾意人體，鍾意了解唔同器官同埋疾病。」

志向在於土木工程的Macy，則是在10年級時，感受到房屋、基建對於市民日常生活和城市發展相當重要，因而立志成為工程師。她表示，「唔一定要起啲好宏偉，好靚嘅建築物，我希望以後可以參與基建或者居住區嘅項目，幫到市民，令大家生活得更好，更加方便。」

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打破「女仔不擅長數學」刻板印象

在數學上潛質過人的Katrina雖然仍未確定長遠目標，但她表示，短期內希望在大學內專研更多數學知識，「金融、數據分析以及好多應用科研，都需要用到數學知識，睇落去好似好抽象，但可以應用嘅範疇都有好多，值得探索多啲。」對於坊間認為數學家較多男性，較少女性的刻板印象。Katrina就表示，慶幸媽媽沒有這種偏見，也一直勉勵她勇敢追求自己的興趣。

劉筱玲博士亦指出，該校的氛圍較為包容，也不會刻意界定不同種類的學生，不會覺得某些學生一時的表現較差，就認定他們沒有這方面能力，「畀到信心同方法佢哋，佢哋成功解決到難題，以後就會更有自信去做。」她又透露，Katrina在9年級時，曾獲學校推薦參加一個香港科技大學的學習計劃，並成功完成2個難度達到大學數學系的課程，「佢有興趣，就要畀佢試」。

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記者：莊恭南