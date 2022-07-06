【換肺續命】葛量洪醫院32歲女子急需換肺續命　主診醫生直言「今日唔知聽日事」

▲ 葛量洪醫院32歲女子急需換肺續命，主診醫生直言「今日唔知聽日事」。

葛量洪醫院一名32歲女病人吳淑賢，因混合型結締組織疾病，致肺動脈高壓，情況持續惡化，併發右心衰竭，令她無法進食，更隨時有猝死風險，正在心臟加護病房留醫，目前為A血型移植名單首位。主診醫生坦言，病人有隨時猝死風險，形容「今日唔知聽日事」。

吳淑賢身高149厘米，體重38公斤，血型為A型。她在2014年確診混合型結締組織疾病，是一種自身免疫疾病，其後一直接受相關治療。惟於2019年開始出肺動脈高壓，情況一直惡化，在2021年獲轉介至葛量洪醫院，並被列入肺移植輪候名單。

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惟吳淑賢情況持續惡化，在上周一（6月27日）併發右心衰竭，出現心律不整，更需入住心臟加護病房，並使用強心藥支援。葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖表示，吳淑賢目前出現腹水、血壓不穩，無法進食，更隨時病猝死的風險。

黃加霖指，吳淑賢病情嚴峻，目前為移植的黃金時期，若併發多器官衰竭便錯失移植時機，期望在數日至數星期內進行換肺手術，他形容吳淑賢情況「今日唔知聽日事，隨時有猝死嘅風險。」

吳淑賢胞姐Yuki指，胞妹自幼體弱多病，從此立志成為醫護幫助別人，畢業後就成為深切治療部健康服務助理，在職期間不斷努力進修，更獲上司賞識轉為腎科助理，但在2019年因病被迫退下前線。Yuki形容，胞妹一生的志願就是為病人服務，患病令她忍痛辭職。

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Yuki指，妹妹性格活潑，閑時就會去騎馬、打羽毛球，即使患病亦從未放棄自己，在離職後仍然熱衷於擔任義工，經常探訪老人院，更編織圍巾贈送給他們。Yuki笑言，妹妹「為食」，但患病令她暴瘦，「原本佢係肥妹仔，病咗之後由110磅跌到而家80磅。」她希望妹妹能盡快獲有心人贈肺作移植，在她康復後再次陪她到日本旅行，「陪佢食佢想食嘅。」

葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻呼籲，腦幹死亡但肺功能正常、血型A型或者O型、身高大約1.49米的器官捐贈登記者作出捐贈。

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記者：李榮忠