【本地遊】鐵閘訴說小店故事　《城市閘誌》探索社區變化與人情

▲ 港人熟悉的老店廖孖記腐乳，以懷舊的方式呈現創辦人的樣貌。（香港青年藝術協會提供圖片）

籠統認識一個地方，可從主要景點或建築着手，但深入了解，最好就是從民生小店及社區發掘及探索。源自2017年的「城市閘誌」社區藝術計劃，今年踏足3個新地區，以佐敦、鰂魚涌和筲箕灣為創作根據地，透過鐵閘畫作細訴小店及社區的美好回憶。

近年街道上多了各種壁畫布置，讓行人途經時也能拍一張美照留影。由香港青年藝術協會主辦的社區藝術計劃「城市閘誌」，在打卡以外，更能在路過的一瞬，認識到店子的特色及故事。「城市閘誌」源自2017年，今年踏入第四屆，以鐵閘作為歷史及故事的載體，成為一個城市紀錄。

▲ 藝術家 Devil 將回憶寶庫中的文具及玩具，以及金城文儀老闆 Louis 繪在鐵閘上。（香港青年藝術協會提供圖片）

細說社區故事

香港青年藝術協會總監曾慧敏回顧：「本來這是一個大型藝術展覽中的作品，以土瓜灣為主題，畫了數個鐵閘，講講區內的故事。後來擴展至更大規模，延伸至香港不同地區，之前已做了港九6區，如深水埗製衣、灣仔百年市集等。每次我們都會找兩個地區，並設立一個主題，今次則選了佐敦、鰂魚涌和筲箕灣。」

她們探訪過佐敦很多次，並與區內的機構如街坊福利會及商會等會面，考慮以甚麼當主軸。最後決定選少數族裔，並跟新家園協會合作，探討尼泊爾居民開設的小店，講講他們落地生根的故事。佐敦不能不提到玉器市場及傳統老店，所以另一條主綫就是這些小店。今年更做了兩個較細小的地區鰂魚涌和筲箕灣，前者主要講述太古船塢及糖廠在區內的發展及影響，後者則是漁村及船業。

與店主商討不簡單

當定好主題，他們就會尋找可供合作的小店，並委派街頭藝術家及油畫畫家進行繪畫。作品並非任由藝術家自由創作，反而要帶出故事性、人情味及貼地感。曾慧敏說：「我們事前要進行篩選，看看哪些藝術家與小店較夾，有時藝術家不想深夜在街上作畫，就未必適合。」

揀選小店方面，也要做很多資料搜集及準備工作。「我們逐一挑選店舖，雖然有過往的經驗，整個過程都要花2至3個月，今年因為疫情時間更拖長了。我們本身也有想法，希望可以說到不同方向的故事，不想太類似及重複。玉器市場我們與總商會傾談，有他們作地膽就容易一點，尼泊爾小店我們就做了雜貨、食店、服飾及理髮店等。」

▲ 街頭藝術家黃鼎豐為 A1 Supermarket 以噴畫形式畫出店主。（香港青年藝術協會提供圖片）

曾慧敏說，有些小店期待合作，但都有相反情況，並非每次都順利。「有些小店可能是租舖，不能亂畫，就會拒絕我們。真的要看彩數，有時可能很好『生意』，亦有試過同事落區吃了一整天『檸檬』。記得有一次試過跟麵店合作，已傾到第三稿，突然風水師路過說不能畫，就此擱置。」

以人為本的藝術

每個「城市閘誌」的故事，也是以人為出發點，因此他們特別執着於繪畫店主的容貌在鐵閘上，讓街坊見到會有熟悉的親切感。「我們會與店主先商討作品，通常一兩稿都可完成，但也曾經過過去第八稿！當然有時他們未必想上鏡，或是有意見，做社區藝術就要配合及妥協，而且不只是單純美化，還要帶動文化及旅遊，多了一重意義。」

鐵閘化成畫布，當然愈大愈好，作品一般多畫在由上而下的拉閘，左右拉閘也試過但不常見，暫時他們未畫過通花閘。今年也有點突破，畫了一個孖閘，筲箕灣船廠的鐵皮屋鐵閘很高，藝術家要搭架才能上去作畫。

噴畫通常一兩晚已可完成，繪畫就較花時間，要3至4晚才可畫完。女藝術家會有多一位工作人員幫忙，今次其中一個作畫地點是廟街，入夜後街頭氣氛很不同，藝術家笑稱如電影《旺角卡門》一樣！同時有店主會陪藝術家一同畫畫，提供食品飲品，相當窩心。

▲ 「城市閘誌」社區藝術計劃今年在佐敦、鰂魚涌和筲箕灣 3 個地區，新增了 21 幅鐵閘畫作。（香港青年藝術協會提供圖片）

連結及認識社區

今次計劃面對的最大挑戰不單是疫情，還有跟尼泊爾店主的溝通。曾慧敏說：「即使他們在香港出世，也未必識中文或英文，要靠繙譯對話。他們的信仰及想法也與港人不同，如他們希望畫自己穿民族服，但這未必反映到現實情況；又或希望我們畫上商品，我們不是做宣傳賣廣告，因此要互相磨合及取捨。」

每屆「城市閘誌」，曾慧敏與團隊都會對該區多了一份認識，是難能可貴之處，如玉石行業發展、尼泊爾人在香港的生活困難及地區轉型及變化等。「因為種種歷史原因他們根本不懂說廣東話或英文，下一代在港讀書沒有父母教導，又會很辛苦。我們會想是否可以進行一些教育，幫助這些少數族裔小朋友？人情味的故事有很多，難得是加強對社區的連繫。」

又例如鰂魚涌的文具店，如何由全盛的風光時期，直到現在數碼化，店子愈搬愈細的故事。「老闆要考慮是否轉型成精品文具舖，學到每間小店面對逆境時如何向前走，那種香港人不屈不撓的精神，在每間店都能真正體現出來。」

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應用程式隨時欣賞

「城市閘誌」的作品將一直留傳下去，即使早前舉行的展覽及文化導賞團已圓滿結束，也能透過網站及應用程式，觀賞所有作品。應用程式中的AR技術，更可在日間店舖未拉閘時，欣賞到畫作及閱讀到細膩故事，並介紹區內相關文化景點，形成一條完整的本地遊路綫。

對於計劃未來的發展，曾慧敏稱仍是未知數。「我們很喜歡『城市閘誌』，因為藝術品並非放在展覽館中，更加大眾化，但很多地區都已做過，我們要思考是否繼續下去？除了鐵閘還有甚麼可以盛載故事？我們希望可以做個2.0版本，近年流行科技藝術，也有其他可能性及玩法。」

記者：張頌婷