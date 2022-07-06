【港鐵加薪】港鐵宣布加薪1.6%至5%　表現優秀員工最多可獲2個月獎金

▲ 港鐵宣布加薪最多5%。（資料圖片）

港鐵公司今日（6日）宣布加幅，加幅跑贏公務員加薪，港鐵公司表示，薪酬調整方案已考慮薪酬趨勢調查結果、市場環境、公司業績、同事貢獻等因素，亦會發放3項獎金，獎勵表現優異的同事。

港鐵公司每年均按照市場情況，檢討員工的薪酬。港鐵公司今日指，在考慮了薪酬趨勢調查結果、市場環境、公司業績、同事貢獻等方面因素後，合資格員工將獲與工作表現掛鈎的薪酬調整。

非經理級員工的基本薪酬加幅由1.6%至5.0%不等，加幅視乎個別同事的工作表現而定。港鐵公司又指，為感謝員工過去一年的努力，今年會繼續發放「工作表現獎」、「酌情特別獎金」和「一次性特別獎金」。詳情請看：【下一頁】

港鐵公司又指，多項家庭友善的全薪假期已於7月1日生效，包括：分娩假由14週增加至16週、侍產假由5日增加至10 日、推出10週的領養假。另外，個別工作津貼亦會作出調整。

香港鐵路工會聯合會表示，今年的加薪幅度接近今年通脹，但仍來能抵銷過往2年累計通脹。工會認為，隨鐵路擴展，人手凍結，員工工作量不斷上升，有近35%受訪者有轉工意欲，情況令人憂慮。工會建議，港鐵公司應就薪酬調整機制進行檢討，加入年資因素，以挽留人才。

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記者：陳梓蔚