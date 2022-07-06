【眼睛健康】高糖飲食易傷眼睛損視力　醫生：近視度數突增或血糖出問題

▲ 攝取太多糖分會傷害眼睛，影響視力。

攝取過多糖分，除了影響皮膚、胰臟，還可能會影響視力。台灣眼科醫生林于皓發文指出，高糖飲食有機會傷害眼睛，甚至是血管，導致出現多種眼疾。

林于皓醫生在「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」facebook專頁撰文指出，糖對眼睛帶來慢性的影響，例如加速眼睛老化、角膜上皮缺損。雖然，糖尿病患者失明的機率比起沒有患糖尿病的人士高，但他指出，在未確診患糖尿病之前，高糖帶來的影響已悄悄潛入身體。

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高糖飲食易傷眼睛血管壁

林醫生指，若攝取過多糖分，糖在細胞的代謝過程中會產生有害物質，繼而傷害眼睛。若視力突然變差，例如近視度數增加、白內障情況惡化，就有可能是血糖出問題了。他解釋，糖分在代謝過程中會產生自由基，傷害細胞，長此下去，會加速水晶體混濁，導致白內障問題惡化。

另外，若維持高糖飲食，糖分會傷害血管壁，令血管壁失去彈性。他指出，多數人誤以為血管健康與心臟較有關係，但其實全身與眼睛內部的血管均受影響，會導致黃斑部水腫或增加視網膜出血、剝離的風險。

為能及時發現，林醫生建議大眾到眼科診所接受眼底檢查，透過儀器檢測眼底的血管健康。因為臨床中有許多患者也透過眼底檢查，才發現患有糖尿病、高血壓等系統性疾病。

內容獲「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣