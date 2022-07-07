【IVE/ HKDI課程緊貼科技脈搏 裝備畢業生加入設計與IT專業】

數碼科技融入各行各業，業界對具備相關技能的人才需求殷切，企業亦渴望能聘請有即戰力的員工，為業務注入新動力。IVE/HKDI高級文憑課程教授行業新科技，同學透過實習及專題研習累積實戰經驗，為投身職場做好準備。兩位畢業生朱家穎（Wing）及曹子鍵（Kavis）在學時累積多元學習經歷，打好專業根基，高級文憑畢業後分別銜接海外及本地大學學士學位，現於室內設計及資訊科技界發展專業，學以致用。

豐富學習體驗 靈活應用課堂所學



現於室內設計公司任職的HKDI高級文憑畢業生朱家穎(Wing)，曾參與不少五星級酒店、甲級商廈、商場及大型住宅示範單位等室內設計項目，客戶遍及香港、內地、東南亞及杜拜等地。Wing表示：「室內設計需要結合美學與功能性，設計時我會考慮建築項目的特色，再配合其他環境因素及客戶要求去構思設計概念。從事室內設計不止『紙上談兵』，完成了設計圖後，我需要與客戶、工程師及施工團隊緊密溝通與合作，將設計落實。」



HKDI高級文憑課程內容要求學生「手腦並用」，由構思設計意念、分析用家需要到設計效果圖等均要涉獵，過程中一步步實踐設計理論及鍛鍊技巧。Wing就讀時已接觸現時工作常用的SketchUp、3DS MAX、Autocad等數碼繪圖軟件，令他投身室內設計工作時更得心應手。他說：「HKDI的課程內容非常多元化，課堂以外常常舉辦不同講座及工作坊，並邀請著名設計師分享設計心得及行業新知；校內亦會定期舉辦設計展覽，我曾有機會參觀過不少大師級的作品，啟發了我的設計靈感。在學時，我亦獲安排到設計公司實習參與酒店設計工作，運用課堂上學習的軟件，製作酒店設施的室內設計效果圖，從實踐中應用專業設計技巧。」



設計作品獲獎 才華備受肯定



Wing表示HKDI課程著重啟發學生創意，鼓勵學生「多觀賞、多思考、多嘗試」，更不時分享世界各地設計師的作品，激發他們的創作意念。Wing說:「除了空間運用及功能，出色的室內設計作品更著重藝術理念、人體工學及物料運用等。隨著科技融入日常生活，室內設計亦加入不少科技與智能家居元素，令設計更與時並進。」Wing表示兩年高級文憑的學習生活中，最難忘是其畢業作品《靜音茶館》，獲得由國際室內建築師暨設計師團體聯盟頒發的「全球大獎計劃」學生組銀獎，以及「第二十五屆亞太區室內設計大獎」學生組金獎，肯定了他的設計才能。Wing高級文憑畢業後升讀英國伯明翰城市大學(Birmingham City University) 室內建築及設計銜接學士學位，學習更多有關建築設計方面的知識。



積極裝備自己 迎接行業數碼化發展



近年室內設計亦趨向數碼化，Wing認為這是一個好機會去裝備自己﹕「現在的客戶已不單單滿足於看設計圖紙及效果圖，我們要加入互動元素，例如運用360∘虛擬實境技術及4D影片，助我們向客戶展示設計細節，預覽項目的建築物料及室內佈局，有助促成項目順利開展。」 能投身設計界並有不俗的發展，Wing特別感謝HKDI的啟蒙老師，「老師十分鼓勵我們建立具個人風格的創作，創作過程中亦會循循善誘，為我們提供指導及建議。」

朱家穎 (Wing)

室內設計師

• HKDI設計學科高級文憑畢業生

• 伯明翰城市大學室內建築及設計銜接學士學位

發展新興低代碼開發平台 成業界先鋒



另一位IVE資訊科技高級文憑畢業生曹子鍵（Kavis）亦把握行業數碼化機遇，於國際會計師事務所任職商業分析師，負責為客戶提供IT解決方案，當中包括新興產業——低代碼開發平台(Low-Code Development Platform)業務，涉獵UX及UI設計、雲端處理服務及軟件開發等，讓客戶能簡易地透過開發平台，按業務需要及工作流程簡便地建立網頁、手機程式或數據庫處理等。資訊科技的工作甚具挑戰性，Kavis分享其中一個最難忘的項目是應用區塊鏈技術，為金融機構提供資訊科技解決方案，提升各金融機構間之交易效率及安全性。他表示：「項目不但應用到於IVE所學的專業知識，例如區塊鏈技術及雲端科技等等，作為項目經理的我更需與政府部門、金融機構及銀行業界代表緊密合作，發揮溝通及組織能力。項目最後順利推出，令我很有滿足感。」



跟隨興趣 為專業發展奠下基礎



Kavis表示自小對IT有濃厚興趣，中學開始選擇修讀資訊及通訊科技科目，90後出身的他，乘着網絡遊戲及智能手機的普及，有很多機會接觸不同手機應用程式。中學畢業後Kavis決定按興趣報讀IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑課程，為投身資訊科技專業打下穩固基礎。他十分享受IVE理論與實踐並重的互動學習模式，在學時不但掌握編程、雲端、人工智能等專業範疇，更學習UX及UI設計，令他兼具編程及介面設計的技巧。於IVE讀書時，Kavis亦獲安排到科技公司協助開發大型餐飲品牌的手機應用程式，能實際體驗由構思到推出市場的過程，並有機會參與程式設計、系統測試等工作，累積寶貴經驗助之後專業發展。



裝備自己加強競爭優勢 比賽屢獲獎項



在老師的鼓勵下，Kavis與同學合作參與資訊科技比賽並屢獲獎項，其中包括利用區塊鏈技術協助醫院安全處理及紀錄病人資料，獲得「泛珠三角+大學生計算機作品賽」銀獎。這些參賽經驗亦令Kavis培養了良好表達能力及溝通技巧，更訓練其領導才能，有助日後事業發展。



數碼轉型已逐漸成為各行業新趨勢，對人才需求不斷增加，Kavis建議有意於資訊科技界發展的同學，選科前可多了解相關資訊，發掘自己有興趣的範疇，將來升學時會有更大學習動力。

曹子鍵 (Kavis)

國際會計師事務所商業分析師

• IVE資訊科技學科高級文憑畢業生

• 香港理工大學金融科技榮譽學士



(特約)