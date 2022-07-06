【IB放榜】聖保羅男女中學12狀元互相鞭策　原來有相同讀書秘訣？

▲ 聖保羅男女中學12狀元分享同一學習秘笈。（陳永康攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港今年誕下93名「IB狀元」，其中傳統名校聖保羅男女中學獨攬12名狀元，為今年最豐收學校。12名狀元分享疫下讀書秘笈，他們均異口同聲地表示：「一定要同人一齊讀。」

狀元們透露，原來12名狀元均各自與自己的好友組成學習小組，各人分工合作，運用Google雲端儲存空間與同學分享資源，包括練習、試題、溫習方向、課外資料、上課筆記等，當同學對一些文章有獨特見解時，亦可分享到空間與朋友共同進步。

狀元讀書心得： 與同學共享學習資源

與同學視像通話一同溫習

適當分配時間舒緩壓力

與朋友互相鞭策

充足睡眠

做運動

女狀元許心怡表示，學習之外，精神支柱亦非常重要：「有一班一齊努力的朋友，係捱過疫情同考試一個好重要的因素。」女狀元許晴沂亦稱，每日放學後，她都會和朋友開啟視像通話一同溫書，有問題便即時交流：

當溫到好攰時，都覺得自己唔孤單。

男狀元們則表示，找到正確讀書方法最為重要。邱奡賢稱，要找到適合自己讀書的節奏，適當分配時間進行一些舒緩壓力的活動，「永遠讀書」絕非上策。而葉浩穎則每天都會為自己訂立一個目標，並告之朋友，讓其他人幫忙鞭策自己。

讀書之外，亦不能忽視身體健康。女狀元戴紫君便笑稱一定要「瞓多啲」。而余彥朗和陳雋昇都會和朋友「打波」、做運動放鬆心情，才能讓自己更加有力量面對挑戰。

去年IB考試出現「成績通脹」現象，但這反而成為今屆狀元們努力學習的動力。戴紫君笑稱這反而增添了她的信心：「上一屆的人都做到，咁我都一樣有機會。」許心怡則指這亦是她努力的動力，望能維持好成績，做到最好。余彥朗表示：

滿分並不是同人的比較，而是對自己努力的認可。

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記者：黃穎津