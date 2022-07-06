【IB放榜】啓思中學誕生兩名IB滿分狀元　6成學生獲得雙語文憑

▲ 啓思中學誕生兩名IB滿分狀元。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校、私立學校及國際學校都有出產狀元，而直資學校啓思中學2022應屆畢業生取得優異的國際文憑課程 (IBDP) 成績！

兩名同學取得滿分45分的狀元成績; 60%的學生獲得極具挑戰性的雙語文憑及29%的學生取得40分以上，其中有1名學生取得近滿分的44分。全體考生的成績超越國際文憑組織（IBO）的全球平均約32分。

最新影片推介：

校長Dr. Anthony Adames表示：「雖然2019冠状病毒疫情為學生帶來前所未有的挑戰，但今年的中六學生表現得非常出色！我十分感謝教學團隊用心教導、關懷、理解和支持學生。祝賀我們所有的中六學生前程錦繡！ 」

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳