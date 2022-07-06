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【IB放榜】啓思中學誕生兩名IB滿分狀元　6成學生獲得雙語文憑

中小學 17:13 2022/07/06

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啓思中學誕生兩名IB滿分狀元。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校、私立學校及國際學校都有出產狀元，而直資學校啓思中學2022應屆畢業生取得優異的國際文憑課程 (IBDP) 成績！

兩名同學取得滿分45分的狀元成績; 60%的學生獲得極具挑戰性的雙語文憑及29%的學生取得40分以上，其中有1名學生取得近滿分的44分。全體考生的成績超越國際文憑組織（IBO）的全球平均約32分。

最新影片推介：

校長Dr. Anthony Adames表示：「雖然2019冠状病毒疫情為學生帶來前所未有的挑戰，但今年的中六學生表現得非常出色！我十分感謝教學團隊用心教導、關懷、理解和支持學生。祝賀我們所有的中六學生前程錦繡！ 」

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責任編輯：王明芳

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