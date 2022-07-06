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【污水陽性】觀塘麗港城及黃大仙龍蟠苑等污水呈陽性　當局派逾31萬快測包

社會 17:20 2022/07/06

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(梁偉榮攝)

政府今日（6日）表示，屯門、觀塘、黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約31萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 

快速測試

屯門區 —良景邨、建生邨及兆軒苑

觀塘區 — 麗港城及油麗邨

黃大仙區 — 龍蟠苑、悅庭軒及慈正邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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