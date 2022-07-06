【闊太教女】8億闊太陳少霞女兒N班畢業　讀名牌幼稚園全年學費約10萬

▲ 陳少霞的小女兒N班畢業，母女像餅印一樣。

《笑傲江湖》「最美雙兒」陳少霞息影多年，與前夫育有2名女兒，2016年她再嫁身家8億的富商老公李文輝，2019年7月再誕一女李書雅（Esther），專心相夫教女。轉眼間Esther已快將3歲，陳少霞在社交平台分享女兒的N班畢業相，可見Esther與媽咪像餅印一樣。

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現年45歲的陳少霞於2000年曾閃嫁澳籍華裔富商並息影，二人育有2女；2006年，前夫生意失敗破產，陳少霞曾花光積蓄支援對方，可惜二人於2008年離婚收場。

▲ 一家三口在露台與彩虹合照。（facebook圖片）

陳少霞的前夫在2012年因病離世，她要獨力照顧兩女，曾復出拍劇、做過地產經紀、珠寶銷售，期間她不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，經濟一度拮据，三母女要搬入天水圍公屋居住。後來她在教會認識現任丈夫「中國法拉利之父」李文輝，至2016年完婚，榮升「8億闊太」，由公屋搬入坐擁無敵大海景的獨立屋，日子過得消遙自在。

▲ 陳少霞女兒Esther頭戴四方帽，穿上紅色畢業袍拍照非常可愛。（facebook圖片）

日前陳少霞分享女兒的N班畢業照，並留言祝賀：「Congrats Esther！」相中的囡囡頭戴四方帽，身穿紅色畢業袍及內襯白色校裙，手執畢業證書，十分精靈可愛，且笑容和眼睛都似足媽咪！

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維多利亞採用IB課程

從相片中可見，Esther是就讀維多利亞教育機構轄下幼稚園或銅鑼灣維多利亞幼稚園的N班，全年學費約10萬元。以父母的財力，完全不愁學費問題。

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其中銅鑼灣維多利亞是本港首間聘請外籍老師的幼稚園，現推行雙語教學，強調「一老師一語言」的語文政策，並推行IB課程，著重探究式學習。銅鑼灣維多利亞於2006年起推行IB課程，可說是首批推行IB課程的幼稚園，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架，培養學生IB十個學習目標。

至於維多利亞教育機構轄下共有9間幼兒園及幼稚園，校舍位於港島及九龍區，當中最新的海之戀校舍將會是維多利亞教育機構首間位於新界區的幼稚園暨幼兒園，並將於2022/23學年投入服務。

維多利亞教育機構以結合探究及活動學習模式進行教學，並採用IB課程，引導幼兒在探究思考的過程中學習。維多利亞近年亦與美國哈佛大學教育研究院Project Zero合作，將「創客教育」（Maker-Centered Learning）融入STEAM的幼兒教育，引發學生創意及解難能力。

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責任編輯︰王明芳