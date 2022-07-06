【癌症殺手】癌症年輕化20至44歲患者增多　營養師解構8大易致癌食物

▲ 營養師分享8大防癌食物。

癌症患者漸趨年輕化，保柏香港醫學總監趙思凝醫生曾引述香港防癌會數據指出，近年本港20至44歲的癌症患者增多。而工作壓力大、飲食不定時、缺乏休息等生活習慣也較易誘發癌症。台灣營養師高敏敏最近就在社交平台分享，8種容易致癌以及8種可預防癌症的食物。關注健康的人士不妨留意一下。

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醫管局於曾公布2019年全港最新癌症數據分析，發現2019年本港癌症個案數字再創新高，有逾3.5萬宗，按年增加3.1%。其中最常確診的頭號癌症殺手為肺癌，確診人數上升6.2%；過去10年的香港整體癌症發病率，亦可見女性發病率有上升趨勢。

營養師高敏敏最近就在Facebook專頁指出，癌症其實是可以預防及避免的，而最有效的方式就是從飲食方面來控制。她表示，現代人飲食上習慣大魚大肉，加上生活壓力大、作息不佳，導致罹癌機率也愈來愈高。想要擁有健康的身體，就要避開這些危險因子。以下是她分享的8大容易致癌食物：

燒烤物：肉類經高溫燒烤，就會產生癌物質如「異環胺」，增加罹癌風險；

油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可致大腸直腸癌；

高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險；

發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝；

醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」；煙燻食物易產生「苯並芘」，都屬於致癌物；

加工肉類 ：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可導致罹患大腸癌的風險；

檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌；

酒精：飲酒所產生的「乙醛」屬於一級致癌物，易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。

另外，高敏敏亦分享了8大防癌食物：

十字花科蔬菜：富含「吲哚」（indole）；

蘋果：槲皮素、纖維等幫助降低腫瘤風險；

車厘子：花青素、維生素C以降低癌症機率；

蔓越莓：含有莓果多酚等抗氧化物；

葡萄：白藜蘆醇減緩癌細胞生長、抑制腫瘤；

紅蘿蔔：類胡蘿蔔素能幫助抗癌；

番茄：茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖；

堅果核桃：不飽和脂肪酸，可減緩癌症延展速度。

高敏敏補充，以少油、少鹽、少精緻糖作為烹調手法，就能有效防癌、抑制癌細胞生長。同時，她也建議減少糖及鈉的攝取，每日精緻糖不超過一天總熱量攝取量的10%，最好能降低至5%，而每日應控制鈉攝取量不超過2400mg。

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責任編輯：羅嘉欣