【露宿者】第五波疫情逾500人因失業露宿街頭　社署︰提供適切福利支援服務

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有市民反映，近年油尖旺區的露宿者人數明顯增加。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）表示，在第五波疫情期間因失業而無力支付租金的露宿者人數約有548人。

立法會議員陳健波在會議上提出質詢，指有否研究近年露宿者人數增加的原因等問題。勞工及福利局局長孫玉菡指，電腦資料系統顯示，2021/22年度露宿者有1,564人，數字上剛2020/21年度的1,580人略減，但仍較2019/20年度的1,423人多逾百人露宿。

現時為露宿者而設的臨時宿位共有620個，包括228個獲社署資助並由非政府機構營辦的短期宿舍及緊急收容中心宿位，以及392個由非政府機構自負盈虧提供的宿位。在2021至2022年度，截至今年12月，資助宿位的平均入住率約為74%。第五波疫情期間主要因失業以致無力支付租金的露宿者人數約548人，與第五波疫情前的登記人數約561人相若。

當局稱，社署於2020至2021年度增加資源，優化現有對露宿者的福利支援服務，包括加強對服務隊及邊緣社群支援計劃的專業（包括社工及護士人手）和督導支援。

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責任編輯：余思嵐