【IB放榜】香港加拿大國際學校誕4名狀元　女狀元積極做義工盼從醫服務港人

▲ 香港加拿大國際學校，誕4名2022年IB狀元。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港今年有93名「IB狀元」，當中香港加拿大國際學校囊括了4名狀元，當中有3名均有意留港升讀大學，志向堅定，分別想從醫、成為律師及讀環球商業管理，而4名狀元齊齊分享個人讀書心得。

香港加拿大國際學校（CDNIS）今年在IBDP成績彪炳，4名學生獲得了IB文憑的最高45分，成為IB狀元，6名學生獲得44分成為榜眼，在2022屆共有96名學生，平均文憑分數達39分。

▲ 左起Kiara Daryanani、Joanne To、Aaron Chin和Donald Chan是新鮮出爐IB狀元。（圖片提供︰香港加拿大國際學校）

女狀元盼從醫服務港人

Joanne To是狀元之一，她在香港加拿大國際學校讀了15年，2、3歲時已入讀，Joanne預測分數（predicted grade）為44分，她對於自己成為狀元感驚喜，爸媽得知她成為狀元喜極而泣。

Joanne選修的科目偏向理科，因為她從小立志從醫，志向堅定，已獲中大、港大醫學院取錄，亦有多所著名海外大學取錄，她現時屬意在港大讀醫與英國牛津大學腦科心理，二擇一。

從小到大想做醫生，疫情下更甚，我及家人未有確診，但已感受到醫護重要，我爺爺嫲嫲住在老人院，經常探望他們，體會及明白醫護付出多重要。

Joanne一直做義工，範疇多樣，例如曾在惜食堂宣揚惜食、香港聖約翰為長者登記上門打針，亦曾服務特殊需要人士。Joanne指出如選讀港大醫學院，會再發掘多些，了解更多個人志向，以選定專修哪醫學範疇，畢業必定留港任醫生。如她選擇英國牛津，將會偏向修讀腦科心理範疇，有感尤其疫情下全球不少人出現心理病，畢業會估計留英進行研究，再回港服務本港市民。

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港大修讀法律

預測分數（predicted grade）45分的Donald Chan，不負眾望成為IB狀元，Donald是香港加拿大國際學校2022年畢業生致辭代表，他有感今年考生因疫情面對不一樣的學習模式，學校多了上網課，不過對同學們的影響不大，努力之下，大家獲得佳績。譬如熱愛打籃球及排球的他，疫情下球場關閉，正好讓Donald集中留家溫習。

Donald所修讀學科偏向文理，雖然他有英美多間海外大學取錄，但早就屬意在香港大學修讀法律學系，盼成為律師在港工作，回饙社會。現刻，他計劃跟朋友看電影《Minions 2》、與家人鋸牛扒食大餐慶祝一番。

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付出就會獲回報

Aaron Chin對自己成為今屆IB狀元感驚喜，他謹記父母的教導，付出心機就會有回報。他獲本地及海外多個取錄，決定留港在香港科技大學修讀環球商業管理，科大在全球大學排名高，三年級亦會有機會赴海外當交流生。Aaron指現時忙投入準備大學事宜，中學是第一關，大學就是第二關，笑言無暇慶祝，「四年後才慶祝」。

家人成最強後盾

印裔Kiara Daryanai從3歲起就在香港加拿大國際學校讀書，成為狀元，她非常高興，認證了自己努力得到了回報，她很感謝家人，將會與家人朋友慶祝，補回之前因溫習缺少了的社交生活。Kiara會赴英國升學修讀商業學系，她有感IB課程能培育學生全方位，不是死記硬背的學習方法，鼓勵學生去探究，激發創意，令學生有國際多元視野。

▲ CDNIS是獨立的私立學校，有超過1800名學生，代表43個國家，提供從幼兒到12年級的三個IB課程。（圖片︰香港加拿大國際學校網頁）

4大備試心得

1. 提早制訂溫習時間表

今年IB考試在4月下旬開始，Joanne早在1月已開始完整及清晰的溫書計劃進程，因Biology（生物）、Chemistry（化學）需花長時間記資料，她提早開始準備，至3月時所有科目已進入第二輪的溫習階段。

2. 充足睡眠提升專注

踏入全力備試階段，Donald曾經一天只睡約5小時，沒有精神及難以專心溫書，直言「讀不入腦」，反之改為每天睡夠8了小時，溫習更有成效。

3. 花多時間在弱項科目

Aaron建議考生宜按自己情況編排溫習計劃，他自己會將稍弱項的科目花更多時間，這樣才能科科獲好成績。

4. 保持身心健康

Kiara認為努力溫書之外，也要平衡健康生活，當遇到壓力，她會跟家人聊天，也會跟家人行山。

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記者：顏紫燕