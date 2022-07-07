大家樂集團重視可持續發展　積極回饋社會

▲ 大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷（左）及鄰舍輔導會主席嚴元浩（右）於今年4月宣布啟動首個食物援助計劃—「大家開飯」，首年撥出1,200萬港元資助款項。

大家樂集團着重將可持續發展理念融入業務，積極地履行企業社會責任，旨在回饋及服務社區，同時重視員工的健康及發展，亦有制定及實踐環保目標，大家樂集團已超過十年獲得「商界展關懷」標誌，備受社會各界嘉許。



疫情為不同行業帶來衝擊，基層家庭更是首當其衝。為支援有經濟困難的家庭、失業及低收入人士，大家樂集團於今年4月啟動首個長期的食物援助計劃—「大家開飯」，並與鄰舍輔導會合作甄選其網絡內的合資格人士，受惠者可獲發價值4,000港元的「開飯咭」，於8星期內前往大家樂快餐分店兌換飯餐，首年計劃會有3,000人受惠，資助總額達港幣1,200萬元。

▲ 在疫情期間，大家樂集團透過25個社福機構向有需要人士送贈盆菜。

此外，大家樂集團亦自2017年起舉辦「區區開年飯」，凝聚員工一同出動做義工，這兩年因應疫情，大家樂集團將特製的二人盆菜透過社福機構送遞至全港各區服務中心及院舍，讓基層能在疫情下繼續歡渡新年，感受來自社會的關愛。



除了積極舉辦社區關愛活動，大家樂集團在第五波疫情爆發期間，更動員旗下機構飲食全力支援社區抗疫，一方面確保在各大醫院、貨櫃碼頭、公營機構的分店餐廳正常運作，亦在醫院餐廳送贈糖水予前綫醫護加油打氣；另一方面為檢疫酒店、老人院、社區隔離設施及興建方艙醫院的工友等提供約14萬份餐盒，緊守崗位，實現對社區的承諾。

▲ 大家樂銳意吸納不同背景的求職人士，提供充足培訓與公平晉升機會，實現建立多元化工作團隊的目標。

建立共融工作間



大家樂集團亦十分重視員工發展，致力為不同背景人士提供就業機會，例如少數族裔及基層婦女等，實現建立多元化工作團隊的目標，並提供充足培訓與公平晉升機會，使他們在各個崗位盡展所長，提升他們的競爭優勢，讓社會上不同層面的人士得到平等的待遇及工作機會。疫情下，大家樂集團更注重員工的健康，尤其前綫員工需要經常面對顧客，大家樂集團制定防疫指引，除了在門店配置體溫檢查儀及消毒搓手機，更向員工派發快測包及抗疫福袋，向員工提供乾糧及防疫用品，並增加清潔和消毒的次數，令顧客與員工的健康得到充分保障。



秉持可持續發展原則



大家樂集團近年亦制定了完善的可持續發展策略，由食物採購及產製、能源效益、廢物及廚餘管理，及在應對全球氣候變化等環保議題作出努力，並已連續7年獲選為恒生可持續發展企業基準指數成份股。大家樂集團重視店舖的能源及廢物管理，包括投放資源以提升分店營運的能源效益及引入節能設備，如節能洗碗機及LED燈管；又引入「空調大堂」技術，有效阻隔室外的熱空氣流入店內，提高能源效益。在廢物管理方面，大家樂集團着力達致源頭減廢，並落實廚餘管理相關工作，於所有分店及產製中心分階段推行廚餘分類，並為減少廚餘制訂目標及策略。



一家企業要向前邁進，必須實行可持續發展的經營原則，因應社會不同的挑戰而作出靈活應變。大家樂集團能夠在瞬息萬變的香港穩守多年餐飲業的龍頭地位，除了食物產品要推陳出新、維持品質之外，在培訓人才、提升營運效益以及促進社會共融均作出卓越的貢獻，令企業可以達至長遠的發展目標。



（特約）