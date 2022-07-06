【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物5言語治療師續審　工會副主席於警方行動前已離港

▲ 警方作出拘捕行動時檢取涉案繪本。資料圖片

香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印及分發《羊村守衛者》等3本繪本，日前否認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件今（6日）於區域法院續審。控方今將《羊村守衛者》的親子共讀指引呈堂，而根據雙方承認事實，涉案工會內務副主席黃凱晴於警方拘捕行動前1天已經離港。控方舉證完畢，被告不出庭自辯，案件押後至7月18日作結案陳詞。

控方今於庭上讀出控辯雙方承認事實指，涉案工會內務副主席黃凱晴在各被告被捕前1天，即於2021年7月21日已經離港。控方另將《羊村守衛者》的親子共讀指引呈堂，控方指出，指引建議家長與小朋友說故事時作對話式閱讀，如對向小朋友提問，「羊咩咩點解要反抗？」、「如果你好似羊咁屋企畀人破壞，你會點做？」等，鼓勵孩子聯繫故事內容和日常生活。指引又建議家長在小朋友發問時，應援引生活例子，以引導對方思考。

偵緝警員鄭偉呈（譯音）今作供稱，曾調查《羊村十二勇士》中提及12個人名的背景，經調查後確認發現在《羊村守衛者》中提及「2019.10.01中學生畀實槍射中胸口」，以及「2019.10.04中學生畀實槍射中大腿」確有其事，事件中分別有兩名中學生因暴動被警方槍傷。鄭續指，至於《羊村守衛者》提及的死亡人數、感染人數數字，與2021年3月7日電視新聞網刊登的確診人數及死亡人數相同。

控方舉證完畢，被告選擇不出庭自辯及傳召任何證人。辯方陳詞時指，各被告至今已被還押逾1年，案件最高刑罰為2年，若案件再拖延，或會超出最高刑罰，遂申請明天（7日）作結案陳詞及處理有關憲法的爭議。控方則指，由於案件涉及大量證據，需時一至兩星期準備。

法官指，本案的法律問題及事實爭議均非簡單問題，需先索取控辯兩方的書面陳詞才能理解，將案件押後至7月18日及20日作結案陳詞。

5名被告均為言語治療師，包括言語治療師總工會主席黎雯齡（25歲）、工會外務副主席楊逸意（27歲）、工會秘書伍巧怡（28歲）、工會司庫陳源森（25歲）及工會委員方梓皓（26歲），早前否認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。

控罪指，5人於2020年6月4日至2021年7月22日間，在香港與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本繪本，意圖引起憎恨香港特別行政區政府、對香港司法的憎恨、藐視，及煽惑他人使用暴力。

聆訊7月18日續。

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記者：梁錦麟