【DIOR加價】DIOR手袋加價　LADY DIOR 及SADDLE系列最新袋價出爐

▲ Dior今年再加價，真的早買早享受。

受疫情影響，各大奢侈品牌陸續傳出加價消息。而DIOR手袋繼1月18日加價達11%加幅後，日前低調進行價格調整。是次最受影響的袋款是經典LADY DIOR 系列的迷你小手袋及手機收納袋，加價幾百至數千元不等。即睇最新價錢！



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是次價格調整主要影響經典LADY DIOR系列、SADDLE錢包款式及橫版的BOBBY款式。而Book Tote及SADDLE手袋系列則不受影響。

經典LADY DIOR系列

▲ LADY D-JOY BAG。(圖片來源:DIOR官網)

LADY DIOR Phone Holder

Lady Dior手機收納袋飾有Cannage藤格紋圖案縫線及可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾。

有4色漆面小牛皮及5色羊皮款式，長方形設計，包邊為圓弧設計，增加俐落感，另配備可拆卸手柄和金屬鏈帶，實用方便。加價達接近HK$1,000，由$8,950加至$9,900。

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LADY DIOR WOC

DIOR LADY DIOR的變奏版的LADY DIOR Wallet on Chain，近年成為女生新寵，體積小巧，集銀包與手袋多功能於一身，保留經典的 Cannage 藤格紋圖案縫線及可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾。多個漆皮及亮面款式價格直升$2,000，由$16,300加至$18,400。

LADY D-JOY BAG

同樣是LADY DIOR變奏版的LADY D-JOY，扁長型的Lady Dior並且保留標誌性的金屬「DIOR」字母吊飾，更配有一條短肩帶及長肩帶，可變成側肩包或是斜揹，大大提高靈活性。是次加價由HK$38,500加至HK$40,500。

MINI LADY DIOR BAG

這款迷你 Lady Dior 手袋保留LADY DIOR系列的金屬「D.I.O.R.」吊飾及Cannage藤格紋圖案縫線，配備可拆卸的鏈式肩帶，可手提、肩背或斜背，可愛又時尚，同樣適用於亮麗晚裝風格。是次加價接近HK$3000，售價由原本HK$38,500加至HK$41,500。

SADDLE系列

▲ LONG SADDLE WALLET WITH CHAIN。(圖片來源:DIOR官網)

SADDLE 5-GUSSET CARD HOLDER

Saddle卡片套以藍色 Dior Oblique 提花製成，風琴式隔層設計精巧實用，可以替代傳統錢包，小巧實用，加價HK$400，由HK$3,700加至HK$4,100。

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LONG SADDLE WALLET WITH CHAIN

集銀包與手袋多功能於一身，容量十足，設有不對稱翻蓋和金屬「D」形馬蹬吊飾。加價HK$1,600，由HK$11,200加至HK$12,800。

SADDLE BELT POUCH

腰包設計時尚，以藍色 Dior Oblique 提花精製而成，綴以翻蓋和金屬「D」形馬蹬磁扣。幼身可拆卸腰帶可配合任何造型，腰包可肩背、斜背或手提，一袋多用。由原價HK$10,000加至最新定價為HK$11,000。

其他加價袋款



▲ MEDIUM DIOR CARO BAG。(圖片來源:DIOR官網)

▲ MEDIUM DIOR CARO BAG售價由HK$34,000加至HK$35,000。(圖片來源:DIOR官網)

▲ BOBBY EAST-WEST BAG。(圖片來源:DIOR官網)

▲ BOBBY EAST-WEST BAG由HK$26,000加至最新定價為HK$28,000。(圖片來源:DIOR官網)

▲ 必買手袋款-- BOOK TOTE系列。(圖片來源:DIOR官網)

▲ BOOK TOTE系列入門版由HKD$20,100起。(圖片來源:DIOR官網)

▲ 必買手袋款--Lady Dior系列。(圖片來源:DIOR官網)

▲ Lady Dior系列迷你LADY DIOR售價為HKD$41,500，小碼售價為HKD$44,500起，中碼售價為HKD$45,500起。(圖片來源:DIOR官網)



MEDIUM DIOR CARO BAG

DIOR CARO BAG為2021年的人氣王，採用小牛皮配搭經典Cannage藤格紋縫線，長方形的翻蓋式設計，配上「CD」金色連環肩帶及標誌，充滿奢華感。加價約HK$1000，售價由HK$34,000加至HK$35,000。

BOBBY EAST-WEST BAG

比原版Bobby手袋稍微細及橫一點，背面同樣有30 Montaigne浮雕式字樣，有多色系的皮革可揀選，可肩背、斜背或手提。由HK$26,000加至最新定價為HK$28,000。



必買手袋系列

BOOK TOTE系列

▲ 必買手袋款-- BOOK TOTE系列。(圖片來源:DIOR官網)

由帆布製成，配上「Oblique」復古花紋的DIOR Book Tote，袋型簡約百搭且尺寸實用，加上提供個人化的名字刺繡訂製服務，既充滿時尚感又獨特，難怪備受明星追棒。是次每款加價金，入門版由HKD$20,100起。

Lady Dior系列

▲ 必買手袋款--Lady Dior系列。(圖片來源:DIOR官網)

以頂級小羊皮配Cannage籐格紋縫線而製，搭配「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而富奢華感的LADY DIOR系列絕對是品牌經典標誌之作。迷你LADY DIOR售價為HKD$41,500，小碼售價為HKD$44,500起，中碼售價為HKD$45,500起。

Saddle系列

▲ 必買手袋款---Saddle系列。(圖片來源:DIOR官網)

馬鞍形設計獨特，設有不對稱翻蓋以及復古金屬「D」形馬蹬吊飾，而刺繡帆布寬肩背帶可以手提或肩背佩戴，更有顆粒小牛皮、藍色 Dior Oblique 提花及刺繡質地，手袋售價由HK$25,500起。

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