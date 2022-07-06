【人美心善】施匡翹擁有白滑肌膚全靠茹素　不忍動物片被：牠們跟人一樣有情感

被喻為長腿女神的施匡翹（Zaina） ，擁有令人羡慕的白裡透紅滑溜肌膚，保養秘訣就是全靠茹素8年的成果。

Zaina最近在Youtube開設個人頻道，以素食者身分介紹不同特色的素食餐館，分享茹素8年來的變化、心得及遇到的問題。

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繼第一集介紹fusion素菜餐廳後，日前再到一間中式齋館拍攝第2集，更走入廚房向大廚偷師學煮兩道素菜：糖醋魚柳及麻婆豆腐，由於鐵鑊太重，最後大廚只准她站在旁邊睇。

▲ 施匡翹跟大廚偷師。（大會提供）

不想再吃肉

Zaina首先解釋一下點解會開始茹素：「8年前，仍在讀中學，無意中睇到一條不同動物肉食製作過程的短片，好血腥及殘忍，完全被嚇親，睇到第二幕，已忍不住哭了出來，太殘忍啦，我愈哭愈厲害，控制不住，聲嘶力竭地哭，嗰一刻開始，我不要再吃動物，決定茹素。」

她第一時間告訴媽媽，不想再吃肉，施媽媽當然以為她講笑：「因為我以前好鍾意食肉，一直以為食肉是好正常的事，覺得打邊爐冇牛肉，不屬於打邊爐，但睇完短片嗰刻才知，原來我們所吃的小動物，背後係咁慘，食的時候好好味，原來牠們同人一樣有情感，一樣會痛，即時好大決心，第二日開始食素，不想再食牠們。」

▲ 品嘗素食美點。（大會提供）

注意補充蛋白質

開始茹素時，Zaina遇到不少問題，臉上長出好多暗瘡粉刺，亦因為她喜歡游泳，曬得好黑。她說：「但食素一段日子後，皮膚變得白滑，更變了中性皮膚，臉上的油脂也減退。

以前做模特兒開工，不想麻煩大會，會自備乾糧或在家吃飽才去開工，但因為現在多了人吃素，拍劇劇組都會預備素餐飯盒，好多餐廳都會有素菜提供。」

不過她提醒好多人誤會茹素可減肥，但其實茹素會吃多了米飯等碳水化合物，不但不能減肥反而會增磅，所以必須留意份量，並叮囑茹素者要注意補充蛋白質，多吃植物蛋白質。Zaina並謂目前是吃蛋奶素，未能做到純素食者，希望循序漸進。