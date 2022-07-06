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【MIRROR演唱會】MIRROR飛一票難求鏡粉有新目標　12子紅館騷周邊商品率先曝光

娛樂 18:44 2022/07/06

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

鏡粉準備好買MIRROR演唱會周邊商品未？

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR將於7月尾至8月初舉行紅館演唱會，不少鏡粉表示未能成功撲飛，一票難求的情況令鏡粉十分傷心！

不過MIRROR最近有好消息，於官方IG剛剛公布了演唱會周邊商品，相信鏡粉定必銀包大出血！

【MIRROR成員】MIRROR演唱會前新搞作　推出BABY MIRROR將登陸時代廣場？　

最新影片：Sica專訪


MIRROR官方社交平台發布了最新帖文，寫道：

MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 官方周邊率先睇！

立即睇睇今次有咩演唱會周邊商品先👀！有熱焫焫時最啱用嚟抹汗嘅應援毛巾🔥、極具收藏價值嘅演唱會Boxset🎞、印有12位成員靚相嘅應援扇、BABY MIRROR X MIRROR嘅Pin Set、亞加力人物座等。

今次所有商品將於MOOV Shop率先獨家網上預購，購買詳情將於稍後公布，記得留意MIRROR及MOOV IG同FB嘅更新啦🫰🏻！

【叱咤903】MIRROR+ERROR 9月籃球賽　拉闊+生力軍音樂會回歸

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各位鏡粉，Are you ready？

撰文 : TOPick柴犬出動

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