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紡織及製衣議員陳祖恒加盟　經民聯變身立法會第二大政黨

政治 18:33 2022/07/06

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陳祖恒（中）宣布加入經民聯，林健鋒（左一）及盧偉國（右一）表示歡迎。（陳葆琳攝）

紡織及製衣立法會議員陳祖恒今日宣布正式成為經民聯的一分子，他向傳媒坦言「一個人單打獨鬥無咁好」。連同現時7名議員，經民聯在立法會佔有8席，成為僅次於坐擁18席的民建聯，超越工聯會成為立法會第二大政團。

本來，工聯會也坐擁8個議席，但由於麥美娟出任民政及青年事務局局長，令其減至7席。至於建制派第一大派民建聯，自副主席張國鈞退黨出任律政司副司長之後，該黨立法會議員人數減至為18人，仍是立法會最大政黨。

陳祖恒一直份屬經民聯友好，對於如今進一步加入經民聯，陳祖恒表示，過去已經常與經民聯議員合作，就如日前經民聯舉辦習近平「七一」重要講話學習座談會，陳亦有與該黨一眾議員一同出席。

陳祖恒表示，能夠加盟立法會感到十分高興及榮幸，更向傳媒坦言「一個人單打獨鬥無咁好」。至於為何今時今日才加入？他說，立法會議員履新到現時，剛剛好半年，適逢七一政府換屆，新班子上場，他宣布加盟，為很好的契機及時間點︰「一個人力量始終有限，與理念一致的經民聯一起，讓我發揮得更加好，更能幫忙。」

經民聯主席盧維國表示，經民聯與陳祖恒經常探討不同經濟、民生議題，亦有代表業界與經民聯向政府提出建議，形容陳祖恒的加入是「很自然」、水到渠成的事情。另一議員林健鋒則表示，與陳祖恒認識多年，過去已有很多合作，欣賞他以香港為家的工作理念。

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撰文 : 傅流螢

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