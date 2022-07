【優惠情報】利東街推多項專享獨家優惠　飽嚐特色餐飲美食

▲ 利東街推出多項優惠刺激消費。

踏入 7、8 月盛夏,正是消費旺季,配合第二期消費券發放,大家可盡情在仲夏開懷購物玩樂。灣仔利東街將於7月8日起一連六星期推出「夏日狂熱賞」,每星期為你帶來不同商戶獨家驚喜優惠。最吸睛的夏日狂熱商戶優惠包括:The Baker & The Bottleman 軟雪糕及咖啡買一送一、Crêpe Delicious (Urban Café)法式甜可麗餅及 Gelato(意式雪糕)買一送一、限量牛角 Buffet 60 分鐘午市定食買一送一等,必定能令你以最抵優惠飽嚐特色美食,並滿足你的夏日購物慾。此外,由即日起至8月31日,於利東街以電子貨幣消費滿指定金額,最高可享多達 15%餐飲及購物現金券回贈!今個夏天,一起來利東街盡享各式美食、購物優惠!

英倫風烘焙店 The Baker & The Bottleman 自開業以來一直深受歡迎,夏日炎炎,一杯涼透心的雪糕實在是消暑之選。The Baker & The Bottleman 自家製雲呢拿軟雪糕配新鮮烘焙曲奇,香滑濃郁。而咖啡方面則有多款選擇:美式咖啡、鮮奶咖啡 Latte、朱古力咖啡 Mocha 等。紙杯上還印有店鋪標誌性可愛圖案,最適合喜歡打卡的朋友!外賣軟雪糕買一送一優惠期為 7 月 8 日至 14 日;外賣咖啡買一送一優惠期為 7 月 15 至 21 日。記得約埋朋友仔一齊去試!

Crêpe Delicious(Urban Café) 利東街店樓高兩層,主打鹹甜法式可麗餅、手工 Gelato 及多款輕食,更有拉花咖啡及 Gelato 奶昔,最適合相約閨密知己來一個輕鬆寫意下午茶!Crêpe Delicious 法式可麗餅全部即叫即製,焦蘋肉桂 (以焦糖輕煮蘋果,配上雲呢拿吉士及焦糖核桃) 及黑白迷 (以 Oreo 餅乾及忌廉配上朱古力醬) 這兩款口味更是推介之選。甜可麗餅買一送一優惠期為 7 月 22 日至 28 日;Gelato 買一送一優惠期為 8 月 12 至 18 日。必定能令你在這個炎炎夏日甜到入心!

燒肉迷注意!牛角 Buffet 利東街店將於 7 月 29 至 8 月 4 日推出期間限定 60 分鐘午市定食買一送一優惠,凡惠顧任何 60 分鐘午市定食,即可免費享用 60 分鐘午市燒肉定食 A 一客 (*以入座時間計算、每張賬單只可享用此優惠一次),每日名額 10 個。牛角燒肉出名肉質鮮味,濃香撲鼻,手快有手慢無!

即日起至 8 月 31 日,於利東街以電子貨幣消費滿指定金額,最高可享多達 15%現金回贈!

獎賞一:消費滿港幣$200,即獲贈$20 餐飲現金折扣券一張

獎賞二:消費滿港幣$500,即獲贈$20 餐飲及$30 購物現金折扣券各一張

獎賞三:消費滿港幣$1,000,即獲贈$20、$50 餐飲及$30、$50 購物現金折扣券各一張

優惠受有關條款及細則約束。如有任何爭議,利東街管理有限公司及有關商戶將保留最終決定權。

