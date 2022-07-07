【人際關係】瑜伽教練被殺案啟發媽媽教女帶眼識人　3大方向睇穿男友是否暴力型

▲ 要深層辨識一個人是否有暴力傾向，可嘗試從3個角度了解。

報載香港某酒店發生懷疑情殺案，受害女子身中數十刀斃命，不禁令人背脊一陣瑟瑟發抖，犯上如此殘暴行為的嫌疑犯，於犯案時究竟是基於甚麼心理狀態？難道愛的反面當真是恨，恨得瘋了，要把曾愛過的人置諸死地？

有媽媽立刻叮囑兩名年輕女兒：「女呀，你哋要帶眼識人，切勿同啲有暴力傾向嘅男人拍拖呀？」

那麼，該如何識別暴力傾向的人？有樣看的嗎？

老實說，暴力傾向的人未必能單靠外表看得出來，他們不僅不是惡形惡狀，有些還會偽裝成討人喜歡的交際型，但每當跟他們深入交往後，真面目便會原形畢露。

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要深層辨識一個人是否有暴力傾向，可嘗試從三個角度了解——他們的日常行為、扭曲思維和童年慘痛經歷。

初相識時友善討好的人，原來會極之容易發怒、會突然粗話罵途人、狠踢貓、狗或街上垃圾桶、打爆玻璃或對女友動粗等。曾經有友人觸怒了同居男友，她回家時發現男友用剪刀剪碎了她的所有衣物，行為極之暴力可怕。

有暴力傾向的人大多是思維扭曲的，譬如是他們尊崇以暴力唬人，相信施暴者才是勝利強人。即使他們童年時曾被無辜虐待，他們仍會相信那是合理的：「當年若佢哋無打我，今日我就無咁堅強嘞！」

全文刊於《經濟日報》，原題為「你的男友是暴力傾向嗎？」

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