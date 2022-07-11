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【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　港大牙醫拆解如何減慢蛀牙惡化

社會 18:00 2022/07/11

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幼童蛀牙除了可以影響外觀外，亦會影響恆齒的生長。

兒童牙齒健康是父母很關心的事，而兒童有蛀牙除了會影響外觀外，亦有可能會出現牙瘡的問題，影響恆齒的生長。港大牙醫學院牙醫碩士課程（兒童齒科）招曉進在《TOPick診症室》中拆解如何減慢蛀牙惡化的方法，又建議家長留意小朋友的牙齒有否變黑、變黃等，如出現有關情況應盡快求醫。

招曉進接受《TOPick診症室》時分析兒童蛀牙情況，指常見的蛀牙原因是因為飲食習慣不良、飲食次數頻密、刷牙不乾淨等，而兩、三歲的幼童如繼續喝母乳或含著奶瓶睡覺，亦就很容易會出現蛀牙情況。他又說，蛀牙情況如令細菌進入牙髓，牙腳位置會現生膿的徵狀，出現疑似水泡，即口腔炎症之一的牙瘡。

至於如何可以減慢蛀牙惡化情況，最常用的方法是在患處塗上氟化氨銀（Silver Diamine Fluoride, 簡稱SDF）溶液，以抑制蛀牙發展。招曉進說，當患處出現發黑情況，即代表蛀牙已暫停惡化，惟他明白不少家長會擔心牙齒發黑會影響兒童的儀容，建議家長稍後時間亦須安排兒童接受補牙治療。

他又說，一般來說，幼童年齡滿一歲或已長出首隻乳齒時已可定期求診牙科醫生，又希望家長留意兒童的牙齒琺瑯質有否開始變黃、牙縫有食物或開始變黑等，這些都是牙齒出現蛀牙的現象，應盡快求醫。

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記者：郭詩詩

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