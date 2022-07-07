【創業追夢】80後記者裸辭陪媽媽追夢創業　母女檔開網店賣零油零糖健康手工糖

▲ 80後記者Doris跟媽媽感情要好，不忍媽媽創業孤軍作戰，裸辭工作陪媽媽一同經營自製糖果糕點網店生意。

她們既是閨密，亦是工作夥伴，但最原始的關係，其實是母女。

Doris跟媽媽感情要好，曾任職記者的她裸辭後決定跟媽媽一同經營糖果糕點生意，媽媽主力製作，Doris則負責包裝及銷售，兩母女幾乎「日對夜對」。Doris表示不奢望賺大錢，卻珍惜每天跟媽媽的相處時間，並用心做好每項產品，「我一定要對得住每一位付錢購物的客人！」

屬80後的Doris，原先做著自己喜歡的傳媒工作，媽媽於2016年獨力創業，開了網店「嚐賞」，專門出售自家製的手工糖果和糕點，Doris因為不忍媽媽孤軍作戰，於是同年毅然裸辭，決定協助媽媽並支持媽媽追夢，兩人關係比從前更親密。在創業之前，Doris媽媽是位全職家庭主婦，除了照顧家庭，最愛下廚及鑽研烹飪技術，煮得一手好菜，而且精通不同菜色及食品。

▲ 工場除了是工作的地方，也是兩母女相處的小天地。（圖片：被訪者提供）

某年Doris的舅父送來了一底紅棗糕，媽媽吃過後便研究如何可以把味道改良，後來終研製出滿意的食譜，便在農曆新年的時候製作了一些送贈親友，結果大家一致讚好，並要求Doris媽媽為他們再造。但原先製作的紅棗糕每個分量並不少，而且食用日期又短，Doris媽媽便想可否將紅棗糕變成糖果？每一粒小小的，又可以存放，於是就製作出南棗合桃糖及紅棗合桃糖，另外還有加入了黃杏脯的款式，更為創業之路埋下伏線。

分擔媽媽辛勞

不少子女都會在跟父母相處時產生摩擦，因此會選擇避之則吉，Doris卻剛剛相反，認為跟媽媽一同工作除了可以減輕媽媽的辛勞，另一好處是可以多作陪伴。她形容自小跟媽媽的關係亦師亦友，媽媽是個很好的聆聽者，無論她想做甚麼媽媽都會給予無限支持︰

小時候我發脾氣把自己關在房內，媽媽會寫信開解我然後在門縫把信槷入來；會考的時候媽媽又會畫畫給我為我打氣。我婚後沒有跟媽媽同住，打理「嚐賞」就正好讓我倆有更多時間相處。

從前媽媽給予Doris無限鼓勵，Doris今天則反過來支持媽媽，「嚐賞」正是兩母女愛的延續。工作分配方面，媽媽主力產品研發及製作，產品的種類包括11款糖果及4款糕點，包括馬蹄菊花糕、無花果雪梨桔餅凍糕、桂圓合桃糖、陳皮山楂糖等，全都採用較傳統天然的食材。

▲ Doris更愛和媽媽一同扮靚穿起母女裝示人，可見母女感情深厚。（圖片：被訪者提供）

但由於煮糖及煮糕需要大量體力，因此Doris會跟媽媽輪流負責，她說︰「在工場煮糖要對着5個火爐，不但汗流浹背，而且要站足6個小時，確實非常辛苦，不過一些較簡單的工序如切糖及包裝等，則會由其他員工幫忙。」

另外包裝盒及包裝袋上的卡通，均由Doris一手設計，不少客人更會向Doris訂購糖果作為結婚回禮或離職的散水禮物，而Doris就會按客人的要求，設計劃作及寫上特別的祝福及感謝語句。

採用健康食譜

Doris媽媽向來注重健康飲食，因此「嚐賞」的產品賣點亦是零油零糖，坊間的糖果食譜總是建議加糖加奶油或麥芽糖，於是她想到以生果的甜味去取代糖，但要糖果有足夠的甜度及黏度，就要計算出適當的分量，而且不同生果有不同特性，生果煮爛後可以帶出不同的效果。

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經過多番失敗及嘗試，Doris媽媽終成功得出健康的自家製食譜，Doris就分享了一件令她十分感動的事。她曾經遇過一位客人，是位患有長期病患的婆婆，在飲食方面有很多限制，而「嚐賞」的糖果是婆婆少數能夠放進口的甜品，於是婆婆經常幫襯，某天婆婆的家人特地向Doris買入大量糖果，原來婆婆過身，她的家人希望以婆婆生前最愛吃的糖果作為給親友的謝禮。

創業6年，Doris表示感動的事實在不少，除了婆婆的故事，客人簡單的問候及關心都令她覺得這門生意很值得經營下去。

「例如我在網上透露過媽媽因為工作導致手痛，然後我們擺市集當天，竟然有客人特別前來為媽媽送上一瓶止痛藥膏，因為客人欣賞我們很用心去製作食物，於是會透過關心或送禮來答謝我們，但其實這是我們的份內事，做好產品是理所當然的，這些人情味都很寶貴，因此我很喜歡現在的工作。」Doris說。

▲ 這是Doris為一位離職老師設計的散水餅。（圖片：被訪者提供）

除了感動窩心的事，Doris也遇過不少蝦碌事，就是創業初期她們還未有工場，所有產品都在家裏製作，卻因為「嚐賞」逐漸多人認識而引起食環署注意，食環署還派人上門放蛇，Doris被罰款警告。

「原來要製造食物出售要有一個食物製造廠牌照，當時我和媽媽都不知道，於是我們便立即申請，花了20多萬，而每項食物更要送檢以取得1+7營養標籤，每次都要一筆費用，雖然投資成本大，但我們必須對客人負責，這亦推動了我要將牌子做好，見到客人開心很重要，過去6年累積的熟客和他們的支持就像我們的成績表。」

記者：梁靜詩