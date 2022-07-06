【打擊走私】海關長洲截查貨船檢走私食材及活珊瑚　貨物重9噸市值約150萬元

▲ 海關長洲截查貨船檢走私食材及活珊瑚，貨物重9噸市值約150萬元。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，海關經情報收集及深入調查，懷疑有走私分子在南面水域利用貨船進行走私活動。

有組織罪案調查科，情報科聯同港口及海域科，在昨日（5日）晚上於長洲一帶水域進行反走私行動，期間關員發現一艘可疑貨船在長洲一帶行駛，於是通知港口及海域科，關員分析貨船行駛速度及方向，期間發現貨船並未亮起航行燈，於是關員以高速截擊艇截停貨船進行調查，檢獲一批未列載貨清單食材及活珊瑚。搜獲貨物重9噸約市值150萬元，並拘捕船上3名本地男子，年齡介乎34至69歲，包括船長、輪機操作員及負責人，案件仍在調查中，不排除稍後會再有人被捕。

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案件交海關有組織罪案調查科跟進，檢獲未列載貨清單食材包括，和牛、海鮮、海膽、刺身水果及一批活珊瑚等，市值150萬元。

海關指船上沒有冷凍系統，該等食材質素成疑，若消費者食用後可能對健康有影響。海關相信因為反走私行動，令走私集團改變策略，以螞蟻搬家形式逃避執法人員調查及減少損失。海關會繼續調查船主是否涉及案件，並重新申走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列倉單貨物即屬違法一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。而輸入或輸出瀕危物種一經定罪可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

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記者：黃傑偉