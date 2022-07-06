【霍家爭產】霍家爭產訴訟和解收場 　法官頒令霍麗娜支付兩房訟費

▲ 霍家爭產訴訟早前於高院開審後，長房間最終撤銷訴訟，和解收場。資料圖片

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，長房間於案件開審後數天，在證人作供前，各方經逾兩周商討後，長房撤銷所有訴訟及簽訂和解協議，爭產訴訟亦暫告一段落，法官今(6日)就訟費事宜頒下判詞，法官表示同意二房及三房無辜被牽涉於訴訟中，頒令長房女兒霍麗娜須向兩房支付訟費。

法官於判詞中指，同意二房及三房之說法，兩房被無辜牽扯於長房間兩個陣營的混戰中，故不應支付有關訟費。長房女兒霍麗娜一方指，兩房於案件中亦產生了不必要的訟費，包括提出反索償及呈交不必要的證人口供等。法官同意反索償申請欠缺理據，亦已頒令霍麗娜毋須支付有關訟費，故此不會對本案以懲罰性基準作計算之原則構成影響。法官指若就有關計算有爭議，應交由聆案官就訟費作評定。

法官續指有關訟費計算日期應截至2021年12月13日，基於霍麗娜於當天已去信兩房，提出終止本案，條件是對方須撤回反申索申請，惟兩房未有撤銷申請，最終亦被駁回，因此法官認為霍麗娜毋須支付之後衍生之訟費。

訴訟源於長房子女就家族公司在南沙項目的股權回購權爭議，案件於1月初開審，各方完成開案陳詞後，於長房三子霍震宇準備出庭作供之際，各方經逾兩周商討後，最終長房間撤銷訴訟，並簽訂保密和解協議，令爭產訴訟和解收場，當時主審法官陸啟康形容結局美好。

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記者：林育慧