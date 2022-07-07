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【飲食教育】小學女兒偏食叫餐千篇一律　父母灌輸環球美食資訊助開竅

兒童健康 16:28 2022/07/07

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爸媽要改善孩子偏食問題，可嘗試灌輸環球美食資訊，助孩子開竅。

星期天早上，孩子學羽毛球。臨行前說好了，晚上訂了一隻豉油雞，配燒腩肉、煎釀三寶、炒豆苗和白飯，女兒們都很高興。

打完羽毛球，在會所餐廳吃午飯，十歲的大女兒看了餐牌後，便千篇一律地點了「海南雞飯」。

爸爸出言勸阻：「我們晚餐將會吃豉油雞跟白飯，你午餐又吃雞和飯，豈不是重複了？」大女兒想想不錯，便改要了蛋撻和叉燒包。

八歲的小女兒研究了餐牌一番，就千篇一律地點了她最喜愛的「洋葱汁煎雞扒配白飯」。於是爸爸又說一遍：「我們晚餐將會吃豉油雞跟白飯，你午餐又吃雞和飯，豈不是重複了？」

小女兒認真地思考半晌，說：「那麼我要一客菠蘿雞粒炒飯吧！」

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這類「麥兜叫魚蛋粗麵」的情節，經常發生在我家兩位「小學雞」身上。她們的飲食常識貧乏，起源是小時候嚴重偏食，尤其大女兒以前只肯吃菜不吃肉，平日僅吃些沙律、三文治之類；直至近年開竅，才逐漸認識到「美食天堂」裏的各種基本，如酒樓點心、茶餐廳、煲仔飯、清蒸海鮮、牛肉火鍋，以及中國四大發明之粥粉麵飯。當然還有世界各國特色，像魚生壽司、韓國燒烤、印度咖喱、新西蘭羊鞍、蘇格蘭牛扒、星馬泰越美食，豐儉由人，唾手可得。

我是連續一星期吃魚柳包都沒所謂的那種人。可是丈夫是飲食專業的，不但講究食材和烹調，對款式也有要求，從來不能忍受在三天之內重複食物。自從孩子開竅肯吃肉後，他就急不及待向她們灌輸飲食知識、爭取經驗。

鹽焗雞、白切雞、炸子雞、雞串燒、醉雞、口水雞、雞軟骨、鳳爪、燒春雞、人參雞湯、鮑魚雞煲……多幸福！要知道，不是每個地方都吃得到新鮮雞的；某國以海南雞飯為「國菜」，卻只有冰鮮雞和雪藏雞出售，國民竟未吃過新鮮雞。

其實豉油雞、海南雞、煎雞扒各具特色，同一天吃也沒甚麼問題。不過，我也同意丈夫給予孩子的「飲食教育」，既然有幸生於甚麼都吃得到的城市，若不每天多嘗多試、享受美食，豈不是「如入寶山空手回」嗎？

全文刊於《經濟日報》，原題為「小學雞吃雞

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撰文 : 許嫣 醫生媽媽

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兒童健康 育兒心得 家庭教育 許嫣

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