【公務員加薪】四公務員評議會要求與李家超會面　促重新考慮加薪幅度

▲ 四個公務員評論會促請行政會議，重新考慮加幅。（經濟日報資料圖片）

政府建議18萬公務員，今年度劃一加薪2.5%後，今日約見四大公務員評議會。四大評議會在會面後稱，對加幅感到失望，認為不按薪酬趨勢調查結果去加薪，是不按機制，冀能夠重新考慮加幅。

警察評議會職方代表林志偉表示，加薪2.5%是極度不滿，除了對數字不滿意，更重要是未知如何計算出2.5%。他續指，公務員在2019年反修例風波及疫情期間，都對香港有付出，直言是接受不了。

高級公務員評議會職方代表李方冲則指出，公務員都是「打工仔」，同樣希望能夠從薪酬調整中，分享到社會成果。

另外，華員會會長利葵燕則指，公務員已凍薪兩年，今年度加幅應追回前年開始的通脹，又認為新上場的問責官員，薪酬也已追回通脹，直言公務員應有同樣對待，認為政府體恤不足下，公務員會有怨氣。

四個評議會均一致要求，約見特首李家超，並且希望行政會議能夠重新考慮加幅。

公務員事務局與職方會面後，會將意見交回行會，再作最終決定。

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責任編輯：陳宛彤