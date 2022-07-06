【IB放榜】男拔IB狀元受婆婆患癌啟發從醫　盼治好病人讓其重拾笑容

▲ 男拔其中一名狀元陳子朗（前排左一）打算留港讀醫。（曾耀輝攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港今年有93名「IB狀元」，傳統名校拔萃男書院誕5名狀元，「榜眼」、「探花」各有13人。5名狀元中，2人將留港讀醫；另外3人將往海外升學，期望到海外增廣見聞，詳情即看：【下一頁】

男拔其中一名狀元陳子朗打算留港讀醫，但未決定就讀哪所院校。陳子朗說，讀醫是想靠自己力量幫助社會，而且爸爸是藥劑師，從小與他會討論不同醫學病症，認為讀醫是不斷學習、增值自己的科目。他分享，婆婆患癌的事令他定下從醫的目標，

當我在病人家屬的角度看著婆婆辛苦地和癌症對抗，我明白了疾病不但會為病人帶來身體上的痛楚，更會令親人擔心和傷心。因此，我決定從醫，利用學習的知識和經驗為病人提供最適切或減少痛苦的治療。

他又提到，做義工的經歷亦強化他透過治病來幫助別人的想法。陳子朗憶述，有一次派飯給露宿者，其中一人急着要上廁所，但卻怕義工會離開而得不到飯盒，因此十分焦急地呼喊：

當我聽見她的請求並把飯送給她時，她臉上流露感恩的神情不但令我十分感動和快樂，更提醒了我想從醫的初心是透過治好病人，讓病人和家屬重拾笑容。

陳子朗透露畢業後希望到公立醫院工作，他認為基層市民難負擔私家醫院藥費，倚靠公立醫院服務，因此在該處工作最能直接幫助有需要的人，亦能接觸多元化的病例，增長自己的知識和經驗。

▲ 拔萃男書院誕5名狀元，「榜眼」、「探花」各有13人。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴