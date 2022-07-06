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【食用安全】台灣進口芒果驗出帶新冠病毒　食安中心下令銷毀共200公斤芒果

社會 20:36 2022/07/06

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台灣進口芒果驗出帶新冠病毒，食安中心下令銷毀共200公斤芒果。（資料圖片）

食物安全中心發言人今日（6日）表示，因應有台灣進口芒果樣本在澳門驗出新冠病毒，中心已即時加強對同類產品的檢測，並於今日收到衞生署的檢測報告，指一個台灣進口芒果表面樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。

因應近日澳門的相關檢測結果，中心隨即聯絡澳門當局跟進，並加強檢測，其間扣檢一批33箱（共重約200公斤）由台灣進口的芒果，並抽取9個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。

得悉檢測結果後，中心已即時指示有關分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。此外，中心亦已派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。中心之後會繼續加強對同類產品的檢測。

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責任編輯：李榮忠

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