  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (週三) 22:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重要講話】立法會辯論習近平七一講話　陳國基：對政府施政意義重大

政治 21:16 2022/07/06

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

陳國基稱，習近平的講話為港府注入強心針。（馮漢柱攝）

立法會今日休會辯論，由內務委員會主席李慧琼提出，有關國家主席習近平在七一講話的動議。政務司司長陳國基稱，講話大大振奮特區政府管治班子的士氣，注入強心針，對港府施政意義重大。

陳國基又指，特首李家超已經率領管治團隊，就習近平的重要講話，開展跟進工作會議，並以講話作為大方向和大藍圖，而李家超的競選政綱，大體上亦符合「四點希望」的方向，港府也會致力在政策中，實踐並深化習近平所提出的「四點希望」。

建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓則指，香港為全球最自由的城市之一，大部分人都是求穩定、謀發展，但有一少不良分子，嚴重破壞香港，導致香港被趕上、超越。他認為香港不能亂，也都是亂不起，只要同心合力，排除干擾，就可聚精會神謀發展。

民建聯立法會議員陳恒鑌亦指，習近平的講話，會成為港府、議會及全港市民，共同努力目標及行動綱領。他又認為，目前香港的民生困難，與疫下未能具規模對內對外通關有密切關係，認為只要解決人流往來，便能解決不少當前困境，建議善用方艙醫院作「在港驛站」，讓打算到內地的市民「逆向隔離」，認為可以便利市民，也可降低內地醫療系統的壓力。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【中聯辦座談會】200名政商界人士出席　駱惠寧：習近平講話給香港派定心丸
14:51 2022/07/02
【中聯辦座談會】200名政商界人士出席　駱惠寧：習近平講話給香港派定心丸
【七一回歸】民建聯議員何俊賢證實確診新冠病毒　6月30日站習近平正後方
12:39 2022/07/03
【七一回歸】民建聯議員何俊賢證實確診新冠病毒　6月30日站習近平正後方
有政戲online：林鄭行至習近平前方介紹官員　被習近平隨行官員勸阻
21:18 2022/07/03
有政戲online：林鄭行至習近平前方介紹官員　被習近平隨行官員勸阻
【七一回歸】譚耀宗：「黑暴」及疫情令內地感負面　習近平訪港助建立正面形象
09:43 2022/07/04
【七一回歸】譚耀宗：「黑暴」及疫情令內地感負面　習近平訪港助建立正面形象

你可能感興趣

【中聯辦座談會】200名政商界人士出席　駱惠寧：習近平講話給香港派定心丸
14:51 2022/07/02
【中聯辦座談會】200名政商界人士出席　駱惠寧：習近平講話給香港派定心丸
【七一回歸】民建聯議員何俊賢證實確診新冠病毒　6月30日站習近平正後方
12:39 2022/07/03
【七一回歸】民建聯議員何俊賢證實確診新冠病毒　6月30日站習近平正後方
有政戲online：林鄭行至習近平前方介紹官員　被習近平隨行官員勸阻
21:18 2022/07/03
有政戲online：林鄭行至習近平前方介紹官員　被習近平隨行官員勸阻
一國兩制 陳國基 謝偉銓 政務司 習近平 李慧琼 立法會 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
今日 07:36
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要
19:44 2022/07/05
【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要
【倪匡逝世】不設儀式不發訃聞　媳婦周慧敏證老爺倪匡遺體已火化
17:19 2022/07/05
【倪匡逝世】不設儀式不發訃聞　媳婦周慧敏證老爺倪匡遺體已火化