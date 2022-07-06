【重要講話】立法會辯論習近平七一講話　陳國基：對政府施政意義重大

▲ 陳國基稱，習近平的講話為港府注入強心針。（馮漢柱攝）

立法會今日休會辯論，由內務委員會主席李慧琼提出，有關國家主席習近平在七一講話的動議。政務司司長陳國基稱，講話大大振奮特區政府管治班子的士氣，注入強心針，對港府施政意義重大。

陳國基又指，特首李家超已經率領管治團隊，就習近平的重要講話，開展跟進工作會議，並以講話作為大方向和大藍圖，而李家超的競選政綱，大體上亦符合「四點希望」的方向，港府也會致力在政策中，實踐並深化習近平所提出的「四點希望」。

建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓則指，香港為全球最自由的城市之一，大部分人都是求穩定、謀發展，但有一少不良分子，嚴重破壞香港，導致香港被趕上、超越。他認為香港不能亂，也都是亂不起，只要同心合力，排除干擾，就可聚精會神謀發展。

民建聯立法會議員陳恒鑌亦指，習近平的講話，會成為港府、議會及全港市民，共同努力目標及行動綱領。他又認為，目前香港的民生困難，與疫下未能具規模對內對外通關有密切關係，認為只要解決人流往來，便能解決不少當前困境，建議善用方艙醫院作「在港驛站」，讓打算到內地的市民「逆向隔離」，認為可以便利市民，也可降低內地醫療系統的壓力。

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責任編輯：陳宛彤