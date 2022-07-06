【電纜橋起火】中電仍未查明起火原因　現排除人為及天氣成因

▲ （資料圖片）

中電就元朗宏樂街朗屏8號附近電纜橋起火事故，向政府提交進一步報告，惟仍未查明起火原因。中電指，已即時審視供電範圍內4條電纜橋，確認其運作正常。

元朗電纜橋6月21日起火，影響元朗、天水圍及屯門一帶客戶的電力供應。中華電力因應政府要求，在6月24日提交初步報告，並在今日（6日）向政府提交進一步報告。

報告指出，6月21日當天事故發生前，中華電力供電予元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。報告就起火成因確立了以下情況︰

根據中華電力與消防處在6月26日視察後的討論，以及隨後與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示今次起火事故是由不正當行為所引起

電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因

縱然事故當日天氣炎熱，但天氣這環境因素不被視為促成今次事故的成因。

中電又指，發生起火事故的電纜橋於1992年啟用，其設計符合相關法定要求。除肇事電纜橋外，中華電力供電範圍內共有4條電纜橋。事故發生後，中華電力已即時審視這4條電纜橋，確認其運作正常。

為釋除公眾疑慮，中華電力已採取一系列額外的緩減風險措施，除即時檢視各電纜橋及內部設備的狀況外，還加強巡視及檢查，以及會為電纜橋加強保安和加裝防火裝置。

【香港回歸25周年系列】文化交融 體藝薈萃

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚