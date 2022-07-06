【強制檢測】73處所納強檢 黃埔鮮芋仙、慈雲山元氣壽司上榜【附名單】
社會 22:43 2022/07/06
本港第五波疫情持續，政府公布最新73個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月8日之前完成檢測。須強檢處所包括間食肆。
- 土瓜灣美光街30 號安和園 安寧大廈
- 北角丹拿道 44-50 號友福 園
- 馬鞍山新港城海濤居 3 座
- 鰂魚涌康怡花園 P1 座
- 沙田禾輋邨順和樓.
- 屯門大興邨興昌樓
- 紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 1 座
- 屯門藍地豫豐花園 3 座
- 屯門屯門鄉事會路88號天 生樓.
- 土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 東涌東堤灣畔 9 座
- 將軍澳翠林邨康林樓
- 上水新成路 21 號金湖居
- 屯門山景邨景樂樓
- 黃大仙天馬苑駿昇閣
- 東涌裕東苑新東閣
- 大埔太和邨喜和樓
- 藍田啟田邨啟仁樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 大埔大元邨泰怡樓
- 大埔寶雅苑逸和閣
- 大圍隆亨邨慧心樓
- 將軍澳雍明苑潤明閣
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
- 東涌迎東邨迎福樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 秀茂坪寶達邨達峰樓
- 上水寶石湖邨紫晶樓
- 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 香港仔田灣邨田康樓
- 柴灣小西灣邨瑞明樓
- 天水圍天晴邨晴海樓
- 沙田沙角邨銀鷗樓
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍 2 座
- 大埔天鑽 1 座
- 青衣宏福花園 4 座
- 馬鞍山富安花園 12 座
- 屯門建生邨裕生樓
- 將軍澳安寧花園 5 座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 將軍澳日出康城領峯 6 座 (左翼及右翼)
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 香港仔田灣邨田健樓
- 葵涌葵康苑葵明閣
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居 1 座
- 將軍澳富康花園 3 座
- 天水圍天逸邨逸浪樓
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 西灣河嘉亨灣 2 座
- 鰂魚涌康山花園 3 座
- 柴灣環翠邨怡翠樓
- 青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑
- 屯門新圍苑新奐閣
其他處所特定時間請看此：
- Oldish 上環東街 53 號地鋪
- 鮮芋仙 紅磡黃埔天地美食坊地下 G01 號鋪
- 囍運冰室 牛頭角淘大商場 2 期地下 G211-214 號鋪
- 大家樂 馬鞍山錦英苑錦英商場
- 祥興咖啡室 跑馬地奕蔭街 9-11 號地下
- 上海三六九菜館 灣仔柯布連道 30-32 號地 下
- 星巴克咖啡 將軍澳東港城 1 樓 106 號 鋪
- 元氣壽司 慈雲山慈雲山中心 1 樓 109 號鋪
- 潮成園手打魚蛋大王 旺角通菜街 109 號地下 潮成園手打魚蛋大王
- 正斗粥麵專家 跑馬地景光街 19-21 號珍 慶樓地下
- 牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道 1A 號怡 豐大廈 LG 樓 1 號鋪
- 新寧餐廳 銅鑼灣利舞臺廣場 16 樓 B 鋪
- 忠記粥品 中環機利文新街 32-34 號 A 鋪 忠記粥品
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記者：鄧凱文