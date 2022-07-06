【強制檢測】73處所納強檢　黃埔鮮芋仙、慈雲山元氣壽司上榜【附名單】

▲ 73處所納強檢，黃埔鮮芋仙、慈雲山元氣壽司上榜(資料圖片)

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新73個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月8日之前完成檢測。須強檢處所包括間食肆。

土瓜灣美光街30 號安和園 安寧大廈

北角丹拿道 44-50 號友福 園

馬鞍山新港城海濤居 3 座

鰂魚涌康怡花園 P1 座

沙田禾輋邨順和樓.

屯門大興邨興昌樓

紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 1 座

屯門藍地豫豐花園 3 座

屯門屯門鄉事會路88號天 生樓.

土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期

元朗朗屏邨喜屏樓

東涌東堤灣畔 9 座

將軍澳翠林邨康林樓

上水新成路 21 號金湖居

屯門山景邨景樂樓

黃大仙天馬苑駿昇閣

東涌裕東苑新東閣

大埔太和邨喜和樓

藍田啟田邨啟仁樓

粉嶺祥華邨祥德樓

大埔大元邨泰怡樓

大埔寶雅苑逸和閣

大圍隆亨邨慧心樓

將軍澳雍明苑潤明閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓

東涌迎東邨迎福樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

秀茂坪寶達邨達峰樓

上水寶石湖邨紫晶樓

黃大仙黃大仙上邨啟善樓

將軍澳厚德邨德富樓

香港仔田灣邨田康樓

柴灣小西灣邨瑞明樓

天水圍天晴邨晴海樓

沙田沙角邨銀鷗樓

粉嶺雍盛苑雍華閣

葵涌荔景紀律部隊宿舍 2 座

大埔天鑽 1 座

青衣宏福花園 4 座

馬鞍山富安花園 12 座

屯門建生邨裕生樓

將軍澳安寧花園 5 座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

藍田康雅苑杏雅閣

鴨脷洲利東邨東平樓

將軍澳日出康城領峯 6 座 (左翼及右翼)

東涌滿東邨滿泰樓

大圍豐盛苑富盛閣

大埔運頭塘邨運亨樓

香港仔田灣邨田健樓

葵涌葵康苑葵明閣

天水圍嘉湖山莊賞湖居 1 座

將軍澳富康花園 3 座

天水圍天逸邨逸浪樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

西灣河嘉亨灣 2 座

鰂魚涌康山花園 3 座

柴灣環翠邨怡翠樓

青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑

屯門新圍苑新奐閣

其他處所特定時間請看此：

Oldish 上環東街 53 號地鋪

上環東街 53 號地鋪 鮮芋仙 紅磡黃埔天地美食坊地下 G01 號鋪

紅磡黃埔天地美食坊地下 G01 號鋪 囍運冰室 牛頭角淘大商場 2 期地下 G211-214 號鋪

牛頭角淘大商場 2 期地下 G211-214 號鋪 大家樂 馬鞍山錦英苑錦英商場

馬鞍山錦英苑錦英商場 祥興咖啡室 跑馬地奕蔭街 9-11 號地下

跑馬地奕蔭街 9-11 號地下 上海三六九菜館 灣仔柯布連道 30-32 號地 下

灣仔柯布連道 30-32 號地 下 星巴克咖啡 將軍澳東港城 1 樓 106 號 鋪

將軍澳東港城 1 樓 106 號 鋪 元氣壽司 慈雲山慈雲山中心 1 樓 109 號鋪

慈雲山慈雲山中心 1 樓 109 號鋪 潮成園手打魚蛋大王 旺角通菜街 109 號地下 潮成園手打魚蛋大王

旺角通菜街 109 號地下 潮成園手打魚蛋大王 正斗粥麵專家 跑馬地景光街 19-21 號珍 慶樓地下

跑馬地景光街 19-21 號珍 慶樓地下 牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道 1A 號怡 豐大廈 LG 樓 1 號鋪

跑馬地黃泥涌道 1A 號怡 豐大廈 LG 樓 1 號鋪 新寧餐廳 銅鑼灣利舞臺廣場 16 樓 B 鋪

銅鑼灣利舞臺廣場 16 樓 B 鋪 忠記粥品 中環機利文新街 32-34 號 A 鋪 忠記粥品

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記者：鄧凱文