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【強制檢測】73處所納強檢　黃埔鮮芋仙、慈雲山元氣壽司上榜【附名單】

社會 22:43 2022/07/06

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

73處所納強檢，黃埔鮮芋仙、慈雲山元氣壽司上榜(資料圖片)

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新73個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月8日之前完成檢測。須強檢處所包括間食肆。

  • 土瓜灣美光街30 號安和園 安寧大廈
  • 北角丹拿道 44-50 號友福 園
  • 馬鞍山新港城海濤居 3 座
  • 鰂魚涌康怡花園 P1 座
  • 沙田禾輋邨順和樓.
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 紅磡鶴園街 8 號煥然懿居 1 座
  • 屯門藍地豫豐花園 3 座
  • 屯門屯門鄉事會路88號天 生樓.
  • 土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 東涌東堤灣畔 9 座
  • 將軍澳翠林邨康林樓
  • 上水新成路 21 號金湖居
  • 屯門山景邨景樂樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 東涌裕東苑新東閣
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 藍田啟田邨啟仁樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 大埔大元邨泰怡樓
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 大圍隆亨邨慧心樓
  • 將軍澳雍明苑潤明閣
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 秀茂坪寶達邨達峰樓
  • 上水寶石湖邨紫晶樓
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 柴灣小西灣邨瑞明樓
  • 天水圍天晴邨晴海樓
  • 沙田沙角邨銀鷗樓
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍 2 座
  • 大埔天鑽 1 座
  • 青衣宏福花園 4 座
  • 馬鞍山富安花園 12 座
  • 屯門建生邨裕生樓
  • 將軍澳安寧花園 5 座
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 將軍澳日出康城領峯 6 座 (左翼及右翼)
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 大圍豐盛苑富盛閣
  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 葵涌葵康苑葵明閣
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居 1 座
  • 將軍澳富康花園 3 座
  • 天水圍天逸邨逸浪樓
  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 西灣河嘉亨灣 2 座
  • 鰂魚涌康山花園 3 座
  • 柴灣環翠邨怡翠樓
  • 青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑
  • 屯門新圍苑新奐閣

其他處所特定時間請看

  • Oldish 上環東街 53 號地鋪
  • 鮮芋仙 紅磡黃埔天地美食坊地下 G01 號鋪
  • 囍運冰室 牛頭角淘大商場 2 期地下 G211-214 號鋪
  • 大家樂 馬鞍山錦英苑錦英商場
  • 祥興咖啡室 跑馬地奕蔭街 9-11 號地下
  • 上海三六九菜館 灣仔柯布連道 30-32 號地 下
  • 星巴克咖啡 將軍澳東港城 1 樓 106 號 鋪
  • 元氣壽司 慈雲山慈雲山中心 1 樓 109 號鋪
  • 潮成園手打魚蛋大王 旺角通菜街 109 號地下 潮成園手打魚蛋大王
  • 正斗粥麵專家 跑馬地景光街 19-21 號珍 慶樓地下
  • 牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道 1A 號怡 豐大廈 LG 樓 1 號鋪
  • 新寧餐廳 銅鑼灣利舞臺廣場 16 樓 B 鋪
  • 忠記粥品 中環機利文新街 32-34 號 A 鋪 忠記粥品

最新影片：

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記者：鄧凱文

 

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