【創科路】從毒品測試尋到靈感　招彥燾：搞創科要有企業家精神

▲ 相達生物科技創辦人招彥燾。（陳永康攝 ）

公眾視野裏，快速測試劑令相達生物科技創辦人招彥燾終於跑出，但實際上，他已經為此準備多年。第一份在美國的工作，招彥燾參與了用唾液樣本做毒品快速測試的產品研發，其後更帶着想要做出癌症快速測試的理想，從美國加州搬回了香港。



15歲離港去美國讀書，21歲在UCLA（加州大學洛杉磯分校）生物工程本科畢業，便進入當地一間公司做科研。

美職場面試 需尿液檢測毒品

在美國的職場上，公司面試時需要進行毒品測試，應徵者會獲發一個樽仔，收集尿液後檢測是否服食大麻、白粉等。招彥燾當時和團隊考慮，是否可以用口水樣本取代尿液，這樣便可當面測試，不會有「出貓」狀況。

這樣的經歷，讓招彥燾決心投入研發快速測試的更多功用，而準確度便是重要一環，今天相達生物科技的核心技術亦由此而生。最初的發展考慮當然是在美國，畢竟他的人脈資源大多在加州，亦熟悉當地的科研環境——相對其他地方，配套也成熟。

不過，眼看着「大灣區規劃」被納入國家發展大綱，心中又對香港有着「家國情懷」，因此招彥燾打算舉家回港創業。

家國情懷 回港做創科開荒牛

這個決定艱難嗎？在那個當下，回港是一個需要深思熟慮的決定。要放下的亦有很多，美國的公司剛站穩腳跟、太太有一份穩定高薪的藥劑師工作，兒子才剛滿1歲嗷嗷待哺，而招彥燾在美國的公司也算站穩陣腳。他記得在2017年來回美國與香港10次有餘，最終確定香港有足夠的潛力，他要回到香港做創科的「開荒牛」，以此突圍而出。

回港初時並不順利，在申請政府投資時屢屢碰壁，甚至申請入駐科學園都一拖再拖，這一度讓招彥燾感到挫敗。他說公司在美國成立之初，他已經累積了很多經驗，知道如何去展示自己的成果，讓投資人看到潛力，「開頭7次都失敗，但之後便百發百中。」

不過，招彥燾很快調整心情，香港在創科方面都是剛剛起步，政府與企業之間仍在磨合，加上香港的確土地有限，他願意多一些耐心，等待創科環境逐步育成。2020年初，新冠肺炎爆發，他停下了手上癌症快速測試的工作，轉向開發新冠肺炎快速測試劑的研發。

▲ 曾有傳媒報指招彥燾騙市民做白老鼠，他將報導裱起放在辦公室裡。（陳永康攝 ）

企業家精神 公眾唔明就講解

產品研發出來後，市場的接受度卻不高——為甚麼要放着準確度更高的核酸測試不做，而要轉向快速測試呢？招彥燾不氣餒，他說自己是生物工程師出身，植根腦中的信念便是「遇到問題、解決問題。」

作為相達生物科技公司的老闆，2021年1月他走了出來，在推行快速測試、核酸測試「雙軌測試」的荔景社區會堂地下，他向十多間媒體講解快速測試劑的概念與應用，「要有企業家精神，公眾唔明的，就講解俾佢聽。」

這樣的嘗試一直未有停下，為了讓快速測試早日應用，他亦寫了論文發表在國際期刊上，更讓產品拿下美國食物藥品監督管理局認證，同年暑假老人院及醫管局也開始使用相達的快速測試劑。到了今年初第5波疫情爆發，他的產品成了出名品牌。

作為企業家，招彥燾步履不停，他仍希望可以繼續研發快速測試的核心技術，將其應用到癌症測試，讓使用者早發現、早治療。

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記者：袁澍